Додаток Резерв+ відкритий на телефоні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі суд визнав незаконним внесення моряка до розшуку ТЦК за непроходження військово-лікарської комісії. На момент появи відповідного статусу в Резерв+ чоловік працював на судні за кордоном. В територіальному центрі комплектування не змогли довести, що належним чином викликали його на медогляд, тому суд зобов'язав прибрати запис про порушення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на рішення Одеського окружного адміністративного суду.

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Моряка оголосили в розшук

За матеріалами справи, чоловік із 13 травня 2025 року працював другим помічником капітана на судні Chelsea-3 під прапором Мальти. Він перебував у тривалому морському рейсі за трудовим контрактом. Однак 16 вересня 2025 року в застосунку Резерв+ з'явилася інформація про порушення ним правил військового обліку. Причиною зазначили непроходження або відмову від проходження військово-лікарської комісії. Також чоловік побачив повідомлення, що його розшукує ТЦК.

Чоловік оскаржував розшук

У листопаді 2025 року представниця моряка звернулася до ТЦК із документами, що підтверджували його перебування на судні за межами України. Вона просила визнати причину неявки поважною та прибрати інформацію про розшук. У відповіді ТЦК повідомили, що чоловік порушив правила військового обліку та повинен особисто з'явитися для вирішення адміністративної відповідальності. Йому запропонували взяти військово-облікові, медичні та інші документи, які можуть спростувати порушення.

Після цього моряк надсилав додаткові звернення електронною поштою. Він передав інформацію Державній прикордонній службі про перетин кордону та документи, що підтверджували роботу за кордоном. Попри звернення, запис про порушення залишився в реєстрі. Тоді чоловік подав позов до суду.

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Суд підтримав моряка

Під час розгляду справи суд перевірив, чи мав ТЦК підстави вважати, що моряк не виконав законний виклик. Виявилося, що територіальний центр комплектування не надав доказів вручення чоловікові повістки. У матеріалах не було ані підтвердження особистого вручення, ані документів про належне поштове повідомлення. Також ТЦК не довів, що чоловікові видавали направлення на військово-лікарську комісію. Натомість інформація Державної прикордонної служби підтвердила, що моряк виїжджав за кордон на судні Chelsea-3, зокрема 15 травня, 5 липня та 3 вересня 2025 року. Суд встановив, що самого запису в Резерв+ про порушення недостатньо для підтвердження законності розшуку.

Яке рішення виніс суд

Одеський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов моряка. Дії ТЦК щодо внесення інформації про порушення правил військового обліку визнали протиправними. Суд зобов'язав територіальний центр комплектування:

прибрати з реєстру запис про порушення правил військового обліку;

повідомити Національну поліцію про відсутність підстав для адміністративного затримання та доставлення чоловіка;

внести до реєстру актуальні відомості про перетин моряком державного кордону.

Крім того, на користь чоловіка постановили стягнути 1 331,20 грн судового збору за рахунок бюджетних коштів відповідача.

Раніше Новини.LIVE писали про незрячого одесита, якого повторно внесли до військового обліку та оголосили в розшук. У лютому 2026 року суд визнав такі дії ТЦК протиправними. Однак 14 березня чоловіка примусово доправили до центру комплектування, де, за його словами, утримували майже п'ять діб. Представник ТЦК пояснив, що на момент затримання рішення суду ще не набрало законної сили.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Одесі суд скасував мобілізацію чоловіка, який мав непогашену судимість за злочин проти основ національної безпеки. Попри наявність відповідних відомостей у державному реєстрі, ТЦК призвав його на службу. Суд визнав мобілізацію незаконною, скасував наказ про призов та зобов'язав військову частину виключити чоловіка зі списків особового складу.

Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі чоловік оскаржив штраф у 17 тисяч гривень за нібито несвоєчасне оновлення військово-облікових даних. Він прийшов до ТЦК, щоб оформити відстрочку через догляд за матір'ю з інвалідністю, однак отримав штраф. У суді чоловік показав дані із застосунку "Резерв+", які підтверджували своєчасне оновлення інформації. Суд скасував штраф і закрив провадження у справі.