Приложение Резерв+ открыто на телефоне. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе суд признал незаконным внесение моряка в розыск ТЦК за непрохождение военно-медицинской комиссии. На момент появления соответствующего статуса в Резерв+ мужчина работал на судне за рубежом. В территориальном центре комплектования не смогли доказать, что должным образом вызвали его на медосмотр, поэтому суд обязал удалить запись о нарушении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение Одесского окружного административного суда.

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Моряка объявили в розыск

Согласно материалам дела, с 13 мая 2025 года мужчина работал вторым помощником капитана на судне Chelsea-3 под флагом Мальты. Он находился в длительном морском рейсе по трудовому контракту. Однако 16 сентября 2025 года в приложении Резерв+ появилась информация о нарушении им правил воинского учета. В качестве причины указали непрохождение или отказ от прохождения военно-врачебной комиссии. Также мужчина увидел сообщение о том, что его разыскивает ТЦК.

Мужчина обжаловал розыск

В ноябре 2025 года представительница моряка обратилась в ТЦК с документами, подтверждающими его пребывание на судне за пределами Украины. Она просила признать причину неявки уважительной и удалить информацию о розыске. В ответе ТЦК сообщили, что мужчина нарушил правила воинского учета и должен лично явиться для решения вопроса об административной ответственности. Ему предложили взять с собой воинско-учетные, медицинские и другие документы, которые могут опровергнуть нарушение.

После этого моряк направлял дополнительные обращения по электронной почте. Он передал Государственной пограничной службе информацию о пересечении границы и документы, подтверждающие работу за рубежом. Несмотря на обращения, запись о нарушении осталась в реестре. Тогда мужчина подал иск в суд.

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Суд встал на сторону моряка

В ходе рассмотрения дела суд проверил, были ли у ТЦК основания считать, что моряк не явился по законному вызову. Оказалось, что территориальный центр комплектования не предоставил доказательств вручения мужчине повестки. В материалах дела не было ни подтверждения личной вручки, ни документов о надлежащем почтовом уведомлении. Также ТЦК не доказал, что мужчине выдавали направление на военно-медицинскую комиссию. Вместе с тем информация Государственной пограничной службы подтвердила, что моряк выезжал за границу на судне Chelsea-3, в частности 15 мая, 5 июля и 3 сентября 2025 года. Суд установил, что одной записи в Резерв+ о нарушении недостаточно для подтверждения законности розыска.

Какое решение вынес суд

Одесский окружной административный суд полностью удовлетворил иск моряка. Действия ТЦК по внесению информации о нарушении правил воинского учета признаны противоправными. Суд обязал территориальный центр комплектования:

удалить из реестра запись о нарушении правил воинского учета;

сообщить Национальной полиции об отсутствии оснований для административного задержания и доставки мужчины;

внести в реестр актуальные сведения о пересечении моряком государственной границы.

Кроме того, в пользу мужчины было решено взыскать 1 331,20 грн судебного сбора за счет бюджетных средств ответчика.

Ранее Новини.LIVE писали о незрячем одессите, которого повторно поставили на воинский учет и объявили в розыск. В феврале 2026 года суд признал такие действия ТЦК противоправными. Однако 14 марта мужчину принудительно доставили в центр комплектования, где, по его словам, удерживали почти пять суток. Представитель ТЦК пояснил, что на момент задержания решение суда еще не вступило в законную силу.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе суд отменил мобилизацию мужчины, имевшего непогашенную судимость за преступление против основ национальной безопасности. Несмотря на наличие соответствующих сведений в государственном реестре, ТЦК призвал его на службу. Суд признал мобилизацию незаконной, отменил приказ о призыве и обязал воинскую часть исключить мужчину из списков личного состава.

Новини.LIVE сообщали, что в Одессе мужчина обжаловал штраф в размере 17 тысяч гривен за якобы несвоевременное обновление военно-учетных данных. Он пришел в ТЦК, чтобы оформить отсрочку в связи с уходом за матерью-инвалидом, однако получил штраф. В суде мужчина предъявил данные из приложения Резерв+, подтверждающие своевременное обновление информации. Суд отменил штраф и закрыл производство по делу.