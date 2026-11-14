Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе моряк в суде оспаривал розыск в Резерв+: какое решение вынесли

В Одессе моряк в суде оспаривал розыск в Резерв+: какое решение вынесли

Ua ru
14 ноября 2026 13:13
Одесский суд признал незаконным розыск моряка в связи с ВЛК Новини.LIVE
Приложение Резерв+ открыто на телефоне. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе суд признал незаконным внесение моряка в розыск ТЦК за непрохождение военно-медицинской комиссии. На момент появления соответствующего статуса в Резерв+ мужчина работал на судне за рубежом. В территориальном центре комплектования не смогли доказать, что должным образом вызвали его на медосмотр, поэтому суд обязал удалить запись о нарушении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение Одесского окружного административного суда.

Реклама

Моряка объявили в розыск

Согласно материалам дела, с 13 мая 2025 года мужчина работал вторым помощником капитана на судне Chelsea-3 под флагом Мальты. Он находился в длительном морском рейсе по трудовому контракту. Однако 16 сентября 2025 года в приложении Резерв+ появилась информация о нарушении им правил воинского учета. В качестве причины указали непрохождение или отказ от прохождения военно-врачебной комиссии. Также мужчина увидел сообщение о том, что его разыскивает ТЦК.

Мужчина обжаловал розыск

В ноябре 2025 года представительница моряка обратилась в ТЦК с документами, подтверждающими его пребывание на судне за пределами Украины. Она просила признать причину неявки уважительной и удалить информацию о розыске. В ответе ТЦК сообщили, что мужчина нарушил правила воинского учета и должен лично явиться для решения вопроса об административной ответственности. Ему предложили взять с собой воинско-учетные, медицинские и другие документы, которые могут опровергнуть нарушение.

После этого моряк направлял дополнительные обращения по электронной почте. Он передал Государственной пограничной службе информацию о пересечении границы и документы, подтверждающие работу за рубежом. Несмотря на обращения, запись о нарушении осталась в реестре. Тогда мужчина подал иск в суд.

Читайте также:

Суд встал на сторону моряка

В ходе рассмотрения дела суд проверил, были ли у ТЦК основания считать, что моряк не явился по законному вызову. Оказалось, что территориальный центр комплектования не предоставил доказательств вручения мужчине повестки. В материалах дела не было ни подтверждения личной вручки, ни документов о надлежащем почтовом уведомлении. Также ТЦК не доказал, что мужчине выдавали направление на военно-медицинскую комиссию. Вместе с тем информация Государственной пограничной службы подтвердила, что моряк выезжал за границу на судне Chelsea-3, в частности 15 мая, 5 июля и 3 сентября 2025 года. Суд установил, что одной записи в Резерв+ о нарушении недостаточно для подтверждения законности розыска.

Какое решение вынес суд

Одесский окружной административный суд полностью удовлетворил иск моряка. Действия ТЦК по внесению информации о нарушении правил воинского учета признаны противоправными. Суд обязал территориальный центр комплектования:

  • удалить из реестра запись о нарушении правил воинского учета;
  • сообщить Национальной полиции об отсутствии оснований для административного задержания и доставки мужчины;
  • внести в реестр актуальные сведения о пересечении моряком государственной границы.

Кроме того, в пользу мужчины было решено взыскать 1 331,20 грн судебного сбора за счет бюджетных средств ответчика.

Ранее Новини.LIVE писали о незрячем одессите, которого повторно поставили на воинский учет и объявили в розыск. В феврале 2026 года суд признал такие действия ТЦК противоправными. Однако 14 марта мужчину принудительно доставили в центр комплектования, где, по его словам, удерживали почти пять суток. Представитель ТЦК пояснил, что на момент задержания решение суда еще не вступило в законную силу.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе суд отменил мобилизацию мужчины, имевшего непогашенную судимость за преступление против основ национальной безопасности. Несмотря на наличие соответствующих сведений в государственном реестре, ТЦК призвал его на службу. Суд признал мобилизацию незаконной, отменил приказ о призыве и обязал воинскую часть исключить мужчину из списков личного состава.

Новини.LIVE сообщали, что в Одессе мужчина обжаловал штраф в размере 17 тысяч гривен за якобы несвоевременное обновление военно-учетных данных. Он пришел в ТЦК, чтобы оформить отсрочку в связи с уходом за матерью-инвалидом, однако получил штраф. В суде мужчина предъявил данные из приложения Резерв+, подтверждающие своевременное обновление информации. Суд отменил штраф и закрыл производство по делу.

Одесская область Новости Одессы ТЦК и СП розыск судебные решения Резерв+
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации