Мобілізаційні заходи. Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК та СПИ

В Одесі розглянули випадок незрячого чоловіка, якого, попри виключення з військового обліку за станом здоров’я, повторно внесли до реєстру та оголосили в розшук. Згодом його примусово доправили до ТЦК, де, за його словами, він провів майже п’ять діб. Чоловік стверджує, що його документи про непридатність до служби проігнорували.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE із засідання ТСК.

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Повернення на облік

В Одесі незрячий чоловік заявив, що його примусово мобілізували та майже п’ять діб утримували в територіальному центрі комплектування. За словами потерпілого, це сталося попри те, що раніше його виключили з військового обліку за станом здоров’я. Одесит стверджує, що під час затримання показував відповідні документи, але їх не врахували.

Він звернувся до суду. У лютому 2026 року Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправними внесення інформації про порушення чоловіком правил військового обліку, оголошення його в розшук, а також звернення ТЦК до поліції щодо затримання та доставлення.

Попри це, 14 березня чоловіка знову примусово доправили до ТЦК. За його твердженням, він показував документи про виключення з військового обліку, однак на них не зважили. Також одесит заявив, що в нього забрали телефон і майже п'ять діб утримували в установі.

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Під час засідання ТСК Олексій Гончаренко нагадав представнику Одеського ТЦК, що суд ще в лютому 2026 року визнав протиправними розшук чоловіка та звернення до поліції щодо його затримання.

"Ви в курсі, що в лютому 2026 року Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправними внесені інформації про порушення ним правил військового обліку та його розшук? А чому ви не виконали рішення суду і чому його не дотримувалися?" — запитав Гончаренко.

У відповідь представник ТЦК пояснив, що на момент доставлення чоловіка рішення суду ще не набрало законної сили. За його словами, це сталося 19 березня, тоді як одесита доправили до установи 14 березня.

"Рішення суду набрало законної сили 19 березня. А доставлений він був 14 березня. Зараз громадянин у розшуку не перебуває", — відповів представник ТЦК.

Після цього Гончаренко поцікавився, навіщо чоловіка направляли на військово-лікарську комісію та чого від нього очікують після проходження огляду, якщо раніше його виключили з військового обліку. Представник ТЦК відповів, що чоловік має пройти ВЛК.

Як повідомляли Новини.LIVE, в одному з районних ТЦК та СП Одеської області викрили групу людей, яку підозрюють у незаконному утриманні та катуванні військовозобов’язаних чоловіків. Правоохоронці затримали шістьох посадовців центру комплектування та трьох представників громадської організації. За даними слідства, потерпілих били, залякували, утримували проти їхньої волі та вчиняли дії сексуального характеру. Наразі всім дев’ятьом повідомили про підозру.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі під час затримання водія представники патрульної поліції та Хаджибейського ТЦК застосували до чоловіка силу, внаслідок чого він отримав перелом плеча. Хоча внутрішнє розслідування спочатку визнало дії поліції законними, після втручання Офісу Омбудсмана прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень.