Мобілізаційні заходи в Одесі. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП

Незрячий чоловік з Одеси заявив, що його майже п’ять діб утримували в територіальному центрі комплектування попри документи про виключення з військового обліку. Він стверджує, що його силоміць доправили до установи, забрали засоби зв’язку та не надали належних документів. Після звернення до ДБР відомості до реєстру не внесли, тож чоловік оскаржив бездіяльність слідчих.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру досудових рішень.

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Як чоловік опинився в ТЦК

За матеріалами справи, чоловіка двічі виключали з військового обліку за станом здоров’я — у 2020 та 2023 роках. Він також посилався на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 11 лютого 2026 року, яким дії ТЦК щодо внесення відомостей про порушення правил військового обліку та розшук чоловіка визнали протиправними. За твердженням заявника, 14 березня 2026 року люди у військовій формі затримали його поблизу дому, попри пред’явлені документи. Спочатку його доправили до будівлі на вулиці Леонтовича в Одесі, де зачинили за ґратами, а згодом перевезли до ТЦК.

Чоловік заявив, що в нього вилучили засоби зв’язку та утримували його неповних п’ять діб. За його словами, зрештою його відпустили після численних звернень адвоката та надання документів про стан здоров’я.

Що вирішив суд

7 жовтня 2026 року чоловік звернувся до Державного бюро розслідувань із заявою про можливі кримінальні правопорушення. Оскільки відомості не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), його адвокат подав скаргу до суду.

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19 жовтня Пересипський районний суд Одеси частково задовольнив скаргу. Суд зобов’язав уповноважених працівників ДБР внести до ЄРДР відомості, викладені в заяві, та надати чоловікові витяг із реєстру протягом 24 годин після внесення даних.

Водночас суд не визначав, за якими саме статтями Кримінального кодексу потрібно кваліфікувати описані дії, і не встановлював, чи справді було вчинено злочин. Ухвала стосується невнесення відомостей до реєстру, а не доведення вини представників ТЦК.

Інші скандали за участю ТЦК

В Одесі також розслідували інцидент із травмуванням собаки під час конфлікту між цивільними та військовослужбовцями ТЦК. Подія сталася 24 червня 2026 року на вулиці Геранієвій у Київському районі міста. Після конфлікту військовослужбовці, за попередніми даними поліції, залишили місце події із собакою породи джек-рассел-тер’єр, яка належала іншій людині. Тварину розшукали та повернули власниці.

Після огляду у ветеринарній клініці в собаки діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки. Власниця звернулася до поліції, яка відкрила кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Правоохоронці встановлювали обставини інциденту та можливих причетних осіб.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі під час затримання водія представники патрульної поліції та Хаджибейського ТЦК застосували до чоловіка силу, внаслідок чого він отримав перелом плеча. Хоча внутрішнє розслідування спочатку визнало дії поліції законними, після втручання Офісу Омбудсмана прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень.

Також Новини.LIVE писали, що в одному з районних ТЦК та СП Одеської області викрили групу людей, яку підозрюють у незаконному утриманні та катуванні військовозобов’язаних чоловіків. Правоохоронці затримали шістьох посадовців центру комплектування та трьох представників громадської організації. За даними слідства, потерпілих били, залякували, утримували проти їхньої волі та вчиняли дії сексуального характеру. Наразі всім дев’ятьом повідомили про підозру.