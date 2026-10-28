Мобилизационные мероприятия в Одессе. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП

Незрячий мужчина из Одессы заявил, что его почти пять суток удерживали в территориальном центре комплектования, несмотря на документы об исключении из воинского учета. Он утверждает, что его силой доставили в учреждение, изъяли средства связи и не предоставили необходимых документов. После обращения в ГБР сведения в реестр не внесли, поэтому мужчина обжаловал бездействие следователей.

Об этом Новини.LIVE стало известно из Единого реестра досудебных решений.

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Как мужчина оказался в ТЦК

Согласно материалам дела, мужчину дважды снимали с воинского учета по состоянию здоровья — в 2020 и 2023 годах. Он также сослался на решение Одесского окружного административного суда от 11 февраля 2026 года, которым действия ТЦК по внесению сведений о нарушении правил воинского учета и розыск мужчины были признаны противоправными. По утверждению заявителя, 14 марта 2026 года люди в военной форме задержали его возле дома, несмотря на предъявленные документы. Сначала его доставили в здание на улице Леонтовича в Одессе, где заперли за решеткой, а затем перевезли в ТЦК.

Мужчина заявил, что у него изъяли средства связи и удерживали его чуть менее пяти суток. По его словам, в конце концов его отпустили после многочисленных обращений адвоката и предоставления документов о состоянии здоровья.

Что решил суд

7 октября 2026 года мужчина обратился в Государственное бюро расследований с заявлением о возможных уголовных правонарушениях. Поскольку сведения не были внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), его адвокат подал жалобу в суд.

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19 октября Пересипский районный суд Одессы частично удовлетворил жалобу. Суд обязал уполномоченных сотрудников ГБР внести в ЕРДР сведения, изложенные в заявлении, и предоставить мужчине выписку из реестра в течение 24 часов после внесения данных.

В то же время суд не определил, по каким именно статьям Уголовного кодекса следует квалифицировать описанные действия, и не установил, действительно ли было совершено преступление. Постановление касается невнесения сведений в реестр, а не доказательства вины представителей ТЦК.

Другие скандалы с участием ТЦК

В Одессе также расследовали инцидент с травмированием собаки во время конфликта между гражданскими лицами и военнослужащими ТЦК. Инцидент произошел 24 июня 2026 года на улице Гераниевой в Киевском районе города. После конфликта военнослужащие, по предварительным данным полиции, покинули место происшествия с собакой породы джек-рассел-терьер, которая принадлежала другому человеку. Животное разыскали и вернули владелице.

После осмотра в ветеринарной клинике у собаки диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Владелица обратилась в полицию, которая возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Правоохранители устанавливали обстоятельства инцидента и возможных причастных лиц.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе во время задержания водителя представители патрульной полиции и Хаджибейского ТЦК применили к мужчине силу, в результате чего он получил перелом плеча. Хотя внутреннее расследование сначала признало действия полиции законными, после вмешательства Офиса омбудсмена прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий.

Также Новини.LIVE писали, что в одном из районных ТЦК и СП Одесской области разоблачили группу людей, подозреваемых в незаконном удержании и пытках военнообязанных мужчин. Правоохранители задержали шестерых должностных лиц центра комплектования и троих представителей общественной организации. По данным следствия, потерпевших избивали, запугивали, удерживали против их воли и совершали действия сексуального характера. В настоящее время всем девяти сообщили о подозрении.