Мобилизационные мероприятия. Фото иллюстративное: Львовский областной ТЦК и СПИ

В Одессе рассмотрели случай со слепым мужчиной, которого, несмотря на снятие с воинского учета по состоянию здоровья, повторно внесли в реестр и объявили в розыск. Впоследствии его принудительно доставили в ТЦК, где, по его словам, он пробыл почти пять суток. Мужчина утверждает, что его документы о негодности к службе проигнорировали.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE с заседания ВСК.

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Возвращение на учет

В Одессе незрячий мужчина заявил, что его принудительно мобилизовали и почти пять суток удерживали в территориальном центре комплектования. По словам потерпевшего, это произошло несмотря на то, что ранее его исключили из воинского учета по состоянию здоровья. Одессит утверждает, что во время задержания предъявлял соответствующие документы, но их не приняли во внимание.

Он обратился в суд. В феврале 2026 года Одесский окружной административный суд признал противоправными внесение информации о нарушении мужчиной правил воинского учета, объявление его в розыск, а также обращение ТЦК в полицию относительно задержания и доставки.

Несмотря на это, 14 марта мужчину вновь принудительно доставили в ТЦК. По его утверждению, он предъявлял документы об исключении из воинского учета, однако на них не обратили внимания. Также одессит заявил, что у него отобрали телефон и почти пять суток удерживали в учреждении.

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Во время заседания ТСК Алексей Гончаренко напомнил представителю Одесского ТЦК, что суд еще в феврале 2026 года признал противоправными розыск мужчины и обращение в полицию о его задержании.

"Вы в курсе, что в феврале 2026 года Одесский окружной административный суд признал противоправными внесенные сведения о нарушении им правил воинского учета и его розыск? А почему вы не выполнили решение суда и почему его не соблюдали?" — спросил Гончаренко.

В ответ представитель ТЦК пояснил, что на момент доставки мужчины решение суда еще не вступило в законную силу. По его словам, это произошло 19 марта, тогда как одессита доставили в учреждение 14 марта.

"Решение суда вступило в законную силу 19 марта. А доставлен он был 14 марта. Сейчас гражданин не находится в розыске", — ответил представитель ТЦК.

После этого Гончаренко поинтересовался, зачем мужчину направляли на военно-врачебную комиссию и чего от него ожидают после прохождения осмотра, если ранее его исключили из воинского учета. Представитель ТЦК ответил, что мужчина должен пройти ВВК.

Как сообщали Новини.LIVE, в одном из районных ТЦК и СП Одесской области разоблачили группу людей, подозреваемых в незаконном удержании и пытках военнообязанных мужчин. Правоохранители задержали шестерых должностных лиц центра комплектования и троих представителей общественной организации. По данным следствия, потерпевших избивали, запугивали, удерживали против их воли и совершали действия сексуального характера. В настоящее время всем девяти было предъявлено подозрение.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе во время задержания водителя представители патрульной полиции и Хаджибейского ТЦК применили к мужчине силу, в результате чего он получил перелом плеча. Хотя внутреннее расследование сначала признало действия полиции законными, после вмешательства Офиса омбудсмена прокуратура возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий.