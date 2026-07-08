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Головна Одеса В Одесі чоловік забарикадувався в перукарні з людьми

В Одесі чоловік забарикадувався в перукарні з людьми

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 12:18
Поліція Одеси з'ясовує інцидент у перукарні з чоловіком
Правоохоронці на місці події. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

У Хаджибейському районі Одеси вранці сталася надзвичайна подія. Чоловік зачинився в перукарні разом із працівницею салону та відвідувачем. Двері довелося відчиняти правоохоронцям. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Деталі інциденту

Повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію 102 уранці, 8 липня. За попередньою інформацією, невідомий чоловік зачинився в приміщенні перукарні, де разом із ним перебували працівниця салону та відвідувач. На місце оперативно прибули екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та спецпризначенці. За даними правоохоронців, чоловік не висував погроз людям, однак відмовлявся відчиняти двері.

Згодом поліцейські потрапили до приміщення. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, а загрози життю чи здоров'ю людей не було.

Затримання чоловіка

Під час перевірки у чоловіка не виявили зброї або інших небезпечних предметів. Його доставили до територіального підрозділу поліції, де правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Після цього чоловіка, ймовірно, передадуть медикам.

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Бійка на Дерибасівській

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на вулиці Дерибасівській, 68-річна місцева мешканка зробила зауваження працівникам ресторану через шумні ремонтні роботи та пил. Пізніше вона вимкнула з електромережі будівельний інструмент. Згодом словесна суперечка з 58-річним директором ресторану "Туркуаз" переросла у бійку.

Після інциденту обидві сторони звернулися до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтями про хуліганство та умисне легке тілесне ушкодження. Згодом директор ресторану опублікував відеозвернення, у якому перепросив за свою поведінку. Крім того, Державна міграційна служба скасувала громадянину Туреччини дозвіл на імміграцію та посвідку на постійне проживання в Україні, також розглядається питання про його видворення з країни.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Подільському районі Одеси сталася надзвичайна подія під час зупинки мопедиста поліцейськими. Внаслідок вибуху гранати поранення отримали двоє правоохоронців, а сам правопорушник згодом помер у лікарні, поліція проводить розслідування.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі бригада екстреної медичної допомоги №26 потрапила в небезпечну ситуацію. Родич пацієнтки зачинив двері і погрожував медикам. На місце викликали поліцію, службу охорони та психіатричну бригаду. Лише спільними діями вдалося уникнути трагедії.

Одеса заручники затримання
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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