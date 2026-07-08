Поліція Одеси з'ясовує інцидент у перукарні з чоловіком

Правоохоронці на місці події. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

У Хаджибейському районі Одеси вранці сталася надзвичайна подія. Чоловік зачинився в перукарні разом із працівницею салону та відвідувачем. Двері довелося відчиняти правоохоронцям. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Деталі інциденту

Повідомлення про інцидент надійшло на спецлінію 102 уранці, 8 липня. За попередньою інформацією, невідомий чоловік зачинився в приміщенні перукарні, де разом із ним перебували працівниця салону та відвідувач. На місце оперативно прибули екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та спецпризначенці. За даними правоохоронців, чоловік не висував погроз людям, однак відмовлявся відчиняти двері.

Згодом поліцейські потрапили до приміщення. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, а загрози життю чи здоров'ю людей не було.

Затримання чоловіка

Під час перевірки у чоловіка не виявили зброї або інших небезпечних предметів. Його доставили до територіального підрозділу поліції, де правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Після цього чоловіка, ймовірно, передадуть медикам.

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Бійка на Дерибасівській

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