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Главная Одесса В Одессе мужчина забаррикадировался в парикмахерской с людьми

В Одессе мужчина забаррикадировался в парикмахерской с людьми

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 12:18
Полиция Одессы расследует инцидент в парикмахерской с участием мужчины
Правоохранители на месте происшествия. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Хаджибейском районе Одессы утром произошло чрезвычайное происшествие. Мужчина заперся в парикмахерской вместе с сотрудницей салона и посетителем. Дверь пришлось открывать правоохранителям. К счастью, никто из людей не пострадал.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Подробности инцидента

Сообщение об инциденте поступило на спецлинию 102 утром 8 июля. По предварительной информации, неизвестный мужчина заперся в помещении парикмахерской, где вместе с ним находились сотрудница салона и посетитель. На место оперативно прибыли экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и спецназовцы. По данным правоохранителей, мужчина не высказывал угроз в адрес людей, однако отказывался открывать дверь.

Впоследствии полицейские проникли в помещение. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы жизни или здоровью людей не было.

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Задержание мужчины

В ходе проверки у мужчины не обнаружили оружия или других опасных предметов. Его доставили в территориальное подразделение полиции, где правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. После этого мужчину, вероятно, передадут медикам.

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Драка на Дерибасовской

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на улице Дерибасовской 68-летняя местная жительница сделала замечание работникам ресторана из-за шумных ремонтных работ и пыли. Позже она отключила от электросети строительный инструмент. Впоследствии словесная перепалка с 58-летним директором ресторана «Туркуаз» переросла в драку.

После инцидента обе стороны обратились в полицию. Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям о хулиганстве и умышленном нанесении легких телесных повреждений. Впоследствии директор ресторана опубликовал видеообращение, в котором извинился за свое поведение. Кроме того, Государственная миграционная служба аннулировала у гражданина Турции разрешение на иммиграцию и вид на жительство в Украине, также рассматривается вопрос о его выдворении из страны.

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Как сообщали Новини.LIVE, в Подольском районе Одессы произошло чрезвычайное происшествие во время остановки мопедиста полицейскими. В результате взрыва гранаты ранения получили двое правоохранителей, а сам правонарушитель впоследствии скончался в больнице, полиция проводит расследование.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе бригада скорой медицинской помощи №26 попала в опасную ситуацию. Родственник пациентки закрыл дверь и угрожал медикам. На место вызвали полицию, службу охраны и психиатрическую бригаду. Только совместными действиями удалось избежать трагедии.

Одесса заложники задержание
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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