Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Драка между двумя школьницами произошла в Одессе — детали

Драка между двумя школьницами произошла в Одессе — детали

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 13:05
обновлено: 13:47
В Одессе школьница избила одноклассницу прямо на уроке
Мать ученицы в полиции. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В одном из лицеев Киевского района Одессы произошла драка между двумя ученицами восьмого класса. Во время урока одна школьница напала на другую прямо перед учителем и одноклассниками. Пострадавшую девочку с травмами госпитализировали, а на мать нападавшей составили административный протокол.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Драка между ученицами

В Одессе произошла драка между двумя школьницами. Об инциденте полицейским сообщило руководство учебного заведения. Как установили ювенальные полицейские, 13-летние девушки раньше дружили, но в последнее время перестали общаться. Во время урока одной из них показалось, что одноклассница снимает ее на телефон. В разгар эмоций девушка начала бить другую прямо на глазах у учительницы и детей.

Пострадавшую школьницу с травмами головы, шеи и живота доставили на "скорой" в больницу. Там она проходила лечение несколько дней.

Что грозит

Полицейские составили протокол на мать девушки, которая начала драку, по ч. 1 ст. 184 КУоАП — уклонение от выполнения родительских обязанностей. Женщине грозит предупреждение или штраф до 1 700 гривен.

Напомним, мы писали, что в Одессе проверили детский сад после обвинений в сторону воспитателей. Также мы писали, что в Одесской области мужчина похитил и избил ребенка.

Одесса драка Одесская область Новости Одессы школа
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации