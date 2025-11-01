В Одессе школьница избила одноклассницу прямо на уроке

Мать ученицы в полиции. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В одном из лицеев Киевского района Одессы произошла драка между двумя ученицами восьмого класса. Во время урока одна школьница напала на другую прямо перед учителем и одноклассниками. Пострадавшую девочку с травмами госпитализировали, а на мать нападавшей составили административный протокол.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Драка между ученицами

В Одессе произошла драка между двумя школьницами. Об инциденте полицейским сообщило руководство учебного заведения. Как установили ювенальные полицейские, 13-летние девушки раньше дружили, но в последнее время перестали общаться. Во время урока одной из них показалось, что одноклассница снимает ее на телефон. В разгар эмоций девушка начала бить другую прямо на глазах у учительницы и детей.

Пострадавшую школьницу с травмами головы, шеи и живота доставили на "скорой" в больницу. Там она проходила лечение несколько дней.

Что грозит

Полицейские составили протокол на мать девушки, которая начала драку, по ч. 1 ст. 184 КУоАП — уклонение от выполнения родительских обязанностей. Женщине грозит предупреждение или штраф до 1 700 гривен.

Напомним, мы писали, что в Одессе проверили детский сад после обвинений в сторону воспитателей. Также мы писали, что в Одесской области мужчина похитил и избил ребенка.