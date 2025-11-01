В Одесі школярка побила однокласницю просто на уроці

Матір учениці у поліції. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В одному з ліцеїв Київського району Одеси сталася бійка між двома ученицями восьмого класу. Під час уроку одна школярка напала на іншу просто перед учителем і однокласниками. Постраждалу дівчинку з травмами госпіталізували, а на матір нападниці склали адміністративний протокол.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Бійка між ученицями

В Одесі сталася бійка між двома школярками. Про інцидент поліцейським повідомило керівництво навчального закладу. Як встановили ювенальні поліцейські, 13-річні дівчата раніше дружили, але останнім часом перестали спілкуватися. Під час уроку одній із них здалося, що однокласниця знімає її на телефон. У розпалі емоцій дівчина почала бити іншу просто на очах у вчительки та дітей.

Постраждалу школярку з травмами голови, шиї та живота доставили "швидкою" до лікарні. Там вона проходила лікування кілька днів.

Що загрожує

Поліцейські склали протокол на матір дівчини, яка розпочала бійку, за ч. 1 ст. 184 КУпАП — ухилення від виконання батьківських обов’язків. Жінці загрожує попередження або штраф до 1700 гривень.

