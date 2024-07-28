В Одессе полицейские задержали семь человек за хулиганство

Драка в Аркадии. Фото: скриншот

Вчера, 27 июля, вечером возле одного из развлекательных заведений в Аркадии произошла массовая драка между двумя группами незнакомцев. Полицейские оперативно пресекли противоправные действия, задержав семерых молодых людей в возрасте от 20 до 23 лет.

Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Инцидент произошел поздно вечером у одного из развлекательных заведений в Аркадии. Между двумя группами незнакомцев возникла массовая драка. Полицейские, несшие службу по охране общественного порядка, быстро вмешались и прекратили противоправные действия. Задержанные молодые люди имели явные признаки опьянения и оказывали сопротивление правоохранителю, который пытался их унять. Все семеро задержаны из одной компании, однако причину и мотивы потасовки объяснять отказались. Полицейские принимают меры по установлению других участников инцидента.

Какое наказание

Правонарушители были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Следователи квалифицировали их действия как хулиганство. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, мы писали о потасовке в одесской Аркадии, которая произошла между двумя компаниями. В результате конфликта был тяжело ранен 28-летний военнослужащий.