В Одесі в районі Аркадії сталася масова бійка

Бійка в Аркадії. Фото: скриншот із відео

У суботу, 27 липня, в одеській Аркадії відбулася масова бійка. Учасників конфлікту розбороняли військові. Причини наразі невідомі.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Масова бійка в Одесі

Увечері 27 липня в Одесі у районі Аркадії сталася масова бійка. На відео видно, що учасників сутички намагалися вгамувати правоохоронці та військовослужбовці. Причини інциденту наразі невідомі.

Нагадаємо, нещодавно в місцевих одеських пабліках з'явилося відео, на якому чоловік у військовій формі жорстоко поводиться з дівчиною. Він хапав її за волосся, бив по обличчю та при цьому голосно нецензурно лаявся.

Також ми писали про бійку в одеській Аркадії, яка сталася між двома компаніями. В результаті конфлікту було тяжко поранено 28-річного військовослужбовця.