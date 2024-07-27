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Масова бійка в одеській Аркадії — втрутилися правоохоронці та військові

27 липня 2024 23:50
Валерія Барановська - редактор
В Одесі в районі Аркадії сталася масова бійка
Бійка в Аркадії. Фото: скриншот із відео
Валерія Барановська - редактор

У суботу, 27 липня, в одеській Аркадії відбулася масова бійка. Учасників конфлікту розбороняли військові. Причини наразі невідомі. 

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Увечері 27 липня в Одесі у районі Аркадії сталася масова бійка. На відео видно, що учасників сутички намагалися вгамувати правоохоронці та військовослужбовці. Причини інциденту наразі невідомі.

Нагадаємо, нещодавно в місцевих одеських пабліках з'явилося відео, на якому чоловік у військовій формі жорстоко поводиться з дівчиною. Він хапав її за волосся, бив по обличчю та при цьому голосно нецензурно лаявся. 

Також ми писали про бійку в одеській Аркадії, яка сталася між двома компаніями. В результаті конфлікту було тяжко поранено 28-річного військовослужбовця.

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