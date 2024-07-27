Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Массовая драка в одесской Аркадии — вмешались правоохранители и военные arrow

Массовая драка в одесской Аркадии — вмешались правоохранители и военные

27 июля 2024 23:50
Валерия Барановская - редактор
В Одессе в районе Аркадии произошла массовая драка
Драка в Аркадии. Фото: скриншот с видео
Валерия Барановская - редактор

В субботу, 27 июля, в одесской Аркадии произошла массовая потасовка. Участников конфликта разнимали военные. Причины неизвестны.

Об этом сообщают местные паблики.

Читайте также:

Массовая драка в Одессе

Вечером 27 июля в Одессе в районе Аркадии произошла массовая драка. На видео видно, что участников стычки пытались унять правоохранители и военнослужащие. Причины инцидента пока неизвестны.

Напомним, недавно в местных одесских пабликах появилось видео, на котором мужчина в военной форме жестоко обращается с девушкой. Он хватал ее за волосы, бил по лицу и при этом громко нецензурно выражался.

Также мы писали о драке в одесской Аркадии, которая произошла между двумя компаниями. В результате конфликта был тяжело ранен 28-летний военнослужащий.

Одесса драка полиция конфликт военные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом