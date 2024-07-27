Драка в Аркадии. Фото: скриншот с видео

В субботу, 27 июля, в одесской Аркадии произошла массовая потасовка. Участников конфликта разнимали военные. Причины неизвестны.

Об этом сообщают местные паблики.

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Массовая драка в Одессе

Вечером 27 июля в Одессе в районе Аркадии произошла массовая драка. На видео видно, что участников стычки пытались унять правоохранители и военнослужащие. Причины инцидента пока неизвестны.

Напомним, недавно в местных одесских пабликах появилось видео, на котором мужчина в военной форме жестоко обращается с девушкой. Он хватал ее за волосы, бил по лицу и при этом громко нецензурно выражался.

Также мы писали о драке в одесской Аркадии, которая произошла между двумя компаниями. В результате конфликта был тяжело ранен 28-летний военнослужащий.