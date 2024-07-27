Массовая драка в одесской Аркадии — вмешались правоохранители и военные
В субботу, 27 июля, в одесской Аркадии произошла массовая потасовка. Участников конфликта разнимали военные. Причины неизвестны.
Об этом сообщают местные паблики.
Массовая драка в Одессе
Вечером 27 июля в Одессе в районе Аркадии произошла массовая драка. На видео видно, что участников стычки пытались унять правоохранители и военнослужащие. Причины инцидента пока неизвестны.
Напомним, недавно в местных одесских пабликах появилось видео, на котором мужчина в военной форме жестоко обращается с девушкой. Он хватал ее за волосы, бил по лицу и при этом громко нецензурно выражался.
Также мы писали о драке в одесской Аркадии, которая произошла между двумя компаниями. В результате конфликта был тяжело ранен 28-летний военнослужащий.
Читайте Новини.LIVE!