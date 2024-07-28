В Одесі поліцейські затримали сімох людей за хуліганство

Бійка в Аркадії. Фото: скриншот

Вчора, 27 липня, ввечері біля одного з розважальних закладів в Аркадії відбулася масова бійка між двома групами незнайомців. Поліцейські оперативно припинили протиправні дії, затримавши сімох молодиків віком від 20 до 23 років.

Про це у неділю, 28 липня, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Інцидент стався пізно ввечері біля одного з розважальних закладів в Аркадії. Між двома групами незнайомців виникла масова бійка. Поліцейські, які несли службу з охорони громадського порядку, швидко втрутилися та припинили протиправні дії. Затримані молодики мали явні ознаки сп'яніння та чинили супротив правоохоронцю, який намагався їх вгамувати. Всі семеро затримані з однієї компанії, проте причину та мотиви бійки пояснювати відмовилися. Наразі поліцейські вживають заходів щодо встановлення інших учасників інциденту.

Яке покарання

Правопорушники були затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі кваліфікували їх дії як хуліганство. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, ми писали про бійку в одеській Аркадії, яка сталася між двома компаніями. В результаті конфлікту було тяжко поранено 28-річного військовослужбовця.