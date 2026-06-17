Директор ресторану в Одесі, який побив жінку, покине Україну

Директор закладу з міграційниками. Фото: Державна міграційна служба Одещини

В Одесі директора ресторану "Туркуаз", який є громадянином Туреччини, позбавили права на постійне проживання в Україні. Таке рішення ухвалили після його бійки з місцевою жителькою. Правоохоронці звинувачують чоловіка у зухвалому порушенні громадського порядку із застосуванням фізичного насильства. Наразі всі його імміграційні документи анульовані та підлягають знищенню.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міграційну службу Одещини.

Рішення міграційників

За даними відомства, громадянин Туреччини Йилдиз Угур 13 червня вчинив кримінальне правопорушення щодо 68-річної одеситки Наталії Іванівни. У службі зазначили, що чоловік грубо порушив громадський порядок, а його дії супроводжувалися фізичним насильством.

Після подання Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції міграційна служба відкликала наданий йому дозвіл на імміграцію в Україну.

Посвідку скасували

Також ухвалено рішення визнати недійсною посвідку на постійне проживання, видану на підставі цього дозволу. Документ мають вилучити та знищити. У Міграційній службі наголосили, що перебування в Україні не дає права порушувати безпеку громадян та нехтувати українським законодавством.

Читайте також:

"Закон єдиний для всіх. Гостинність нашої держави не може бути виправданням для тих, хто нехтує її законами, посягає на безпеку людей та проявляє неповагу до українського суспільства", — йдеться у повідомленні.

Закриття ресторану

Після резонансного конфлікту ресторан "Туркуаз" фактично припинив роботу. Також біля ресторану демонтували літній майданчик. Окрім цього, з фасаду прибрали вивіску закладу.

Що відомо про конфлікт

Конфлікт стався 13 червня на вулиці Дерибасівській. Відео інциденту опублікували місцеві телеграм-канали. На кадрах зафіксували суперечку між директором ресторану "Туркуаз" та мешканкою будинку, яка переросла у бійку. За даними слідства, причиною конфлікту могли стати ремонтні роботи біля закладу. Жінка скаржилася на шум від обладнання та пил, який потрапляв до квартир мешканців.

Після інциденту до поліції звернулися обидві сторони. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтями про хуліганство та умисне легке тілесне ушкодження.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі у Хаджибейському районі водій автомобіля намагався втекти від патрульних після вимоги зупинитися на блокпості. Під час переслідування чоловік порушував правила дорожнього руху та створював небезпеку для інших водіїв і пішоходів.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині закрили кримінальне провадження щодо виховательки, яку підозрювали у застосуванні сили до дитини. Інцидент стався у центрі реабілітації, де діти мають отримувати захист і допомогу. Попри відео з місця події та висновки експерта про травму, слідчі не знайшли складу злочину.