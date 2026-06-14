В Одесі на Дерибасівській билися пенсіонерка і директор ресторану

Поліцейська спілкується з жінкою. Фото ілюстративне: Патрульна поліція Одеси

У центрі Одеси на Дерибасівській стався конфлікт між 68-річною місцевою мешканкою та директором ресторану. Сварка через ремонтні роботи біля закладу переросла у бійку, після чого обидві сторони звернулися до поліції.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ГУНП в Одеській області.

Бійка на Дерибасівській

За даними поліції, подія сталася 13 червня на вході до двору житлового будинку, де також розташований ресторан. За попередньою інформацією правоохоронців, конфлікт виник після того, як жінка зробила зауваження працівникам, які проводили ремонтні роботи поруч із закладом.

Під час суперечки одеситка вимкнула робочий інструмент з електромережі. Після цього між нею та 58-річним директором ресторану виникла словесна перепалка, яка згодом переросла у бійку.

Поліція відкрила два провадження

Після інциденту обидві сторони подали заяви до поліції. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство) та ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Наразі слідчі встановлюють усі обставини події та з'ясовують ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, отриманих учасниками конфлікту.

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