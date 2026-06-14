В Одессе на Дерибасовской дрались пенсионерка и директор ресторана

Полицейская разговаривает с женщиной. Фото иллюстративное: Патрульная полиция Одессы

В центре Одессы на Дерибасовской произошел конфликт между 68-летней местной жительницей и директором ресторана. Ссора из-за ремонтных работ возле заведения переросла в драку, после чего обе стороны обратились в полицию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Драка на Дерибасовской

По данным полиции, инцидент произошел 13 июня у входа во двор жилого дома, где также расположен ресторан. По предварительной информации правоохранителей, конфликт возник после того, как женщина сделала замечание работникам, проводившим ремонтные работы рядом с заведением.

Во время спора одесситка отключила рабочий инструмент от электросети. После этого между ней и 58-летним директором ресторана возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку.

Полиция открыла два производства

После инцидента обе стороны подали заявления в полицию. Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют степень тяжести телесных повреждений, полученных участниками конфликта.

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