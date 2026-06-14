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Главная Одесса В Одессе на Дерибасовской дрались пенсионерка и директор ресторана

В Одессе на Дерибасовской дрались пенсионерка и директор ресторана

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 15:19
В Одессе на Дерибасовской дрались пенсионерка и директор ресторана
Полицейская разговаривает с женщиной. Фото иллюстративное: Патрульная полиция Одессы

В центре Одессы на Дерибасовской произошел конфликт между 68-летней местной жительницей и директором ресторана. Ссора из-за ремонтных работ возле заведения переросла в драку, после чего обе стороны обратились в полицию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Драка на Дерибасовской

По данным полиции, инцидент произошел 13 июня у входа во двор жилого дома, где также расположен ресторан. По предварительной информации правоохранителей, конфликт возник после того, как женщина сделала замечание работникам, проводившим ремонтные работы рядом с заведением.

Во время спора одесситка отключила рабочий инструмент от электросети. После этого между ней и 58-летним директором ресторана возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку.

Полиция открыла два производства

После инцидента обе стороны подали заявления в полицию. Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют степень тяжести телесных повреждений, полученных участниками конфликта.

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Ранее Новини.LIVE писали, что в одном из лицеев Киевского района Одессы произошла драка между двумя ученицами восьмого класса. Во время урока одна школьница напала на другую прямо на глазах у учителя и одноклассников. Пострадавшую девочку с травмами госпитализировали, а на мать нападающей составили административный протокол.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области закрыли уголовное производство в отношении воспитательницы, которую подозревали в применении силы к ребенку. Инцидент произошел в центре реабилитации, где дети должны получать защиту и помощь. Несмотря на видео с места происшествия и заключение эксперта о травме, следователи не нашли состава преступления.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Одессе в Хаджибейском районе водитель автомобиля пытался скрыться от патрульных после требования остановиться на блокпосту. Во время преследования мужчина нарушал правила дорожного движения и создавал опасность для других водителей и пешеходов.

драка полиция Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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