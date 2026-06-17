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Главная Одесса Директор ресторана в Одессе, избивший женщину, покинет Украину

Директор ресторана в Одессе, избивший женщину, покинет Украину

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 10:43
Директор ресторана в Одессе, избивший женщину, покинет Украину
Директор учреждения с сотрудниками миграционной службы. Фото: Государственная миграционная служба Одесской области

В Одессе директора ресторана "Туркуаз", являющегося гражданином Турции, лишили права на постоянное проживание в Украине. Такое решение было принято после его драки с местной жительницей. Правоохранители обвиняют мужчину в грубом нарушении общественного порядка с применением физического насилия. В настоящее время все его иммиграционные документы аннулированы и подлежат уничтожению.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Миграционную службу Одесской области.

Решение миграционных служб

По данным ведомства, гражданин Турции Йылдыз Угур 13 июня совершил уголовное правонарушение в отношении 68-летней одесситки Натальи Ивановны. В службе отметили, что мужчина грубо нарушил общественный порядок, а его действия сопровождались физическим насилием.

После подачи заявления Управлением стратегических расследований в Одесской области Нацполиции миграционная служба отозвала предоставленное ему разрешение на иммиграцию в Украину.

Разрешение аннулировано

Также принято решение признать недействительным вид на жительство, выданный на основании этого разрешения. Документ должны изъять и уничтожить. В Миграционной службе подчеркнули, что пребывание в Украине не дает права нарушать безопасность граждан и пренебрегать украинским законодательством.

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"Закон единый для всех. Гостеприимство нашего государства не может служить оправданием для тех, кто пренебрегает его законами, посягает на безопасность людей и проявляет неуважение к украинскому обществу", — говорится в сообщении.

Закрытие ресторана

После резонансного конфликта ресторан "Туркуаз" фактически прекратил работу. Также возле ресторана демонтировали летнюю террасу. Кроме того, с фасада сняли вывеску заведения.

Что известно о конфликте

Конфликт произошел 13 июня на улице Дерибасовской. Видео инцидента опубликовали местные Telegram-каналы. На кадрах запечатлена ссора между директором ресторана "Туркуаз" и жительницей дома, переросшая в драку. По данным следствия, причиной конфликта могли стать ремонтные работы возле заведения. Женщина жаловалась на шум от оборудования и пыль, которая попадала в квартиры жильцов.

После инцидента в полицию обратились обе стороны. Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям о хулиганстве и умышленном причинении легких телесных повреждений.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе в Хаджибейском районе водитель автомобиля пытался скрыться от патрульных после требования остановиться на блокпосту. Во время преследования мужчина нарушал правила дорожного движения и создавал опасность для других водителей и пешеходов.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области закрыли уголовное дело в отношении воспитательницы, которую подозревали в применении силы к ребенку. Инцидент произошел в реабилитационном центре, где дети должны получать защиту и помощь. Несмотря на видео с места происшествия и заключение эксперта о травме, следователи не установили состава преступления.

Одесса Миграционная служба рестораны
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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