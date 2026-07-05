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Головна Одеса Вибух гранати на Одещині: правопорушник помер, поліція проводить розслідування

Вибух гранати на Одещині: правопорушник помер, поліція проводить розслідування

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 23:59
Після вибуху гранати в Подільському районі розпочато кримінальні провадження
Поліцейський. Ілюстративне фото: Поліція Харківщини

У Подільському районі Одеси сталася надзвичайна подія під час зупинки мопедиста поліцейськими. Внаслідок вибуху гранати поранення отримали двоє правоохоронців, а сам правопорушник згодом помер у лікарні, поліція проводить розслідування.

Про це повідомили в Національній поліції України, передає Новини.LIVE.

Розпочато кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України

За даними правоохоронців, 5 липня екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста за порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів було встановлено, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ. Після цього він дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. У результаті стався вибух.

Внаслідок інциденту поранення отримали двоє поліцейських та сам чоловік. Усіх було госпіталізовано, правоохоронцям надають медичну допомогу.

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Згодом правопорушник помер у медичному закладі від отриманих травм.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

  • ст. 345 — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу
  • ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами
  • ст. 115 з позначкою "нещасний випадок"

Розслідування триває під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Новини.LIVE писали, що інцидент із гранатою стався в Подільському районі Одеської області 5 липня. Одразу стало відомо, що постраждали поліцейські та сам підривник.

Новини.LIVE інформували, що правоохоронці викрили схему незаконного збуту автомобілів в Одеській області, які ввозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони. За даними слідства, транспортні засоби оформлювали за пільговою процедурою, після чого продавали через інтернет, отримуючи незаконний прибуток.

Одеса поліція граната
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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