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Главная Одесса Взрыв гранаты в Одесской области: правонарушитель скончался, полиция ведет расследование

Взрыв гранаты в Одесской области: правонарушитель скончался, полиция ведет расследование

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 23:59
После взрыва гранаты в Подольском районе возбуждены уголовные дела
Полицейский. Иллюстративное фото: Полиция Харьковской области

В Подольском районе Одессы произошло чрезвычайное происшествие во время остановки мопедиста полицейскими. В результате взрыва гранаты ранения получили двое правоохранителей, а сам правонарушитель впоследствии скончался в больнице; полиция ведет расследование.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Новини.LIVE.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины

По данным правоохранителей, 5 июля экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил мопедиста за нарушение правил дорожного движения.

При проверке документов было установлено, что 52-летний мужчина находится в статусе СОЧ. После этого он достал гранату и начал угрожать её применением. В результате произошел взрыв.

В результате инцидента ранения получили двое полицейских и сам мужчина. Все были госпитализированы, правоохранителям оказывается медицинская помощь.

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Впоследствии правонарушитель скончался в медицинском учреждении от полученных травм.

Следователи полиции возбудили уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

  • ст. 345 — угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа
  • ст. 263 — незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами
  • ст. 115 с пометкой "несчастный случай"

Расследование продолжается под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Новини.LIVE сообщали, что инцидент с гранатой произошёл в Подольском районе Одесской области 5 июля. Сразу стало известно, что пострадали полицейские и сам подрывник.

Новини.LIVE писали, что правоохранители раскрыли схему незаконного сбыта автомобилей в Одесской области, которые ввозили в Украину под видом гуманитарной помощи для Сил обороны. По данным следствия, транспортные средства оформляли по льготной процедуре, после чего продавали через интернет, получая незаконную прибыль.

Одесса полиция граната
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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