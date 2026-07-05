После взрыва гранаты в Подольском районе возбуждены уголовные дела

Взрыв гранаты в Одесской области: правонарушитель скончался, полиция ведет расследование
В Подольском районе Одессы произошло чрезвычайное происшествие во время остановки мопедиста полицейскими. В результате взрыва гранаты ранения получили двое правоохранителей, а сам правонарушитель впоследствии скончался в больнице; полиция ведет расследование.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Новини.LIVE.
Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины
По данным правоохранителей, 5 июля экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил мопедиста за нарушение правил дорожного движения.
При проверке документов было установлено, что 52-летний мужчина находится в статусе СОЧ. После этого он достал гранату и начал угрожать её применением. В результате произошел взрыв.
В результате инцидента ранения получили двое полицейских и сам мужчина. Все были госпитализированы, правоохранителям оказывается медицинская помощь.
Впоследствии правонарушитель скончался в медицинском учреждении от полученных травм.
Следователи полиции возбудили уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:
- ст. 345 — угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа
- ст. 263 — незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами
- ст. 115 с пометкой "несчастный случай"
Расследование продолжается под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.
Новини.LIVE сообщали, что инцидент с гранатой произошёл в Подольском районе Одесской области 5 июля. Сразу стало известно, что пострадали полицейские и сам подрывник.
Новини.LIVE писали, что правоохранители раскрыли схему незаконного сбыта автомобилей в Одесской области, которые ввозили в Украину под видом гуманитарной помощи для Сил обороны. По данным следствия, транспортные средства оформляли по льготной процедуре, после чего продавали через интернет, получая незаконную прибыль.