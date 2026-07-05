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Главная Одесса Одесские пограничники пресекли продажу авто, ввезенных для ВСУ

Одесские пограничники пресекли продажу авто, ввезенных для ВСУ

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 09:34
Одесские пограничники раскрыли схему по ввозу автомобилей для ВСУ
Задержанные контрабандисты. Фото: ГПСУ

Правоохранители раскрыли схему незаконной продажи автомобилей, которые ввозили в Украину под видом гуманитарной помощи для Сил обороны. По данным следствия, транспорт оформляли по льготной процедуре, а затем продавали через интернет, получая прибыль.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Пікапи для ЗСУ
Автомобили для ВСУ. Фото: ГПСУ

Ввозили автомобили через благотворительные организации

По версии следствия, организатором махинации был 25-летний житель Винницкой области. Используя документы одной из благотворительных организаций, он без уплаты таможенных пошлин ввозил автомобили с иностранной регистрацией, декларируя их как гуманитарную помощь для украинских военных. На самом деле, утверждают правоохранители, автомобили не передавали Силам обороны, а выставляли на продажу через популярные онлайн-площадки.

Авто Nissan X-Trail
Автомобиль, который продавали. Фото: ГПСУ

Автомобили продавали

Следователи установили, что мужчина продавал три внедорожника — Nissan X-Trail, Nissan Navara и Honda CR-V. Для их перевозки он привлек знакомых, не сообщив им, что транспортные средства были ввезены по гуманитарной процедуре. Фигуранта задержали в Николаевской области сразу после передачи покупателю трёх автомобилей и получения 17 900 долларов США.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по статье 201-2 Уголовного кодекса Украины — незаконное использование гуманитарной помощи с целью извлечения прибыли. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

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Задержанные участники схемы. Фото: ГПСУ

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех возможных участников схемы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе правоохранители раскрыли масштабную схему незаконного завладения недвижимостью местной жительницы. По данным следствия, государственный регистратор, адвокат и частный нотариус помогли переоформить на подконтрольные компании восемь объектов недвижимости общей стоимостью почти 18 млн грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области раскрыли масштабную схему незаконной переправки военнообязанных за границу под видом моряков. К ней был причастен действующий инспектор пограничной службы, действовавший совместно с представителями крюинг-компаний. За время действия схемы из Украины выехали 147 мужчин, а стоимость «услуги» составляла 7 300 долларов.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области правоохранители задержали 57-летнюю женщину, которую подозревают в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу. Одного из «клиентов» она спрятала в салоне автомобиля под одеялом, подушками и детскими игрушками.

авто пограничники Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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