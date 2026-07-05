Одеські прикордонники викрили оборудку з ввезенням авто для ЗСУ

Затримані ділки. Фото: ДПСУ

Правоохоронці викрили схему незаконного продажу автомобілів, які завозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони. За даними слідства, транспорт оформлювали за пільговою процедурою, а потім продавали через інтернет, отримуючи прибуток.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Автівки для ЗСУ. Фото: ДПСУ

Возили авто через благодійників

За версією слідства, організатором оборудки був 25-річний житель Вінницької області. Використовуючи документи однієї з благодійних організацій, він без сплати митних платежів ввозив автомобілі на іноземній реєстрації, декларуючи їх як гуманітарну допомогу для українських військових. Насправді, стверджують правоохоронці, автомобілі не передавали Силам оборони, а виставляли на продаж через популярні онлайн-майданчики.

Авто, яке продавали. Фото: ДПСУ

Автівки продавали

Слідчі встановили, що чоловік продавав три позашляховики — Nissan X-Trail, Nissan Navara та Honda CR-V. Для їхнього перевезення він залучив знайомих, не повідомивши їм, що транспортні засоби були ввезені за гуманітарною процедурою. Затримали фігуранта на Миколаївщині одразу після передачі покупцеві трьох автомобілів та отримання 17 900 доларів США.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за статтею 201-2 Кримінального кодексу України — незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

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Затримані учасники схеми. Фото: ДПСУ

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх можливих учасників схеми.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі правоохоронці викрили масштабну схему незаконного заволодіння нерухомістю місцевої жительки. За даними слідства, державний реєстратор, адвокат і приватний нотаріус допомогли переписати на підконтрольні компанії вісім об'єктів нерухомості загальною вартістю майже 18 млн грн.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині викрили масштабну схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон під виглядом моряків. До неї був причетний чинний інспектор прикордонної служби, який діяв разом із представниками крюінгових компаній. За час роботи схеми з України виїхали 147 чоловіків, а вартість "послуги" становила 7 300 доларів.

Крім цього, Новини.LIVE інформували, що на Одещині правоохоронці затримали 57-річну жінку, яку підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. Одного з "клієнтів" вона сховала в салоні автомобіля під ковдрою, подушками та дитячими іграшками.