Три квартири, дачі й земля: аферисти забрали в одеситки майно

Поліцейська складає протокол. Фото ілюстративне: ГУНП в Одеській області

В Одесі правоохоронці викрили масштабну схему незаконного заволодіння нерухомістю місцевої жительки. За даними слідства, державний реєстратор, адвокат і приватний нотаріус допомогли переписати на підконтрольні компанії вісім об'єктів нерухомості загальною вартістю майже 18 млн грн.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ГУНП в Одеській області.

Чоловік, який отримав підозру. Фото: СБУ

Рейдерський захват майна в Одесі

Серед захопленого майна: 3 квартири (155-280 кв. м) у пров. Каракашадзе, на вул. Базарній та Чорноморській, 2 дачі на Великому Фонтані, паркомісце та 2 земельні ділянки.

За даними правоохоронців, злочинну схему організували ще у 2019 році. До неї, за версією слідства, були причетні державний реєстратор, адвокат, приватний нотаріус та інші особи.

Спочатку фігуранти зареєстрували кілька підприємств на підставних осіб. Після цього, використовуючи підроблені документи, вони оформили все так, ніби власниця добровільно стала співзасновницею однієї з компаній і внесла до її статутного капіталу всю свою нерухомість.

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Жінка, яка отримала підозру. Фото: СБУ

Наступним кроком майно переоформили вже на інше підконтрольне підприємство. Після цього його розділили на окремі об'єкти та продали. Усі документи були оформлені так, щоб створити враження, ніби жінка особисто підписувала договори та погоджувалася на відчуження власного майна.

За інформацією поліції, таким чином учасники схеми намагалися максимально ускладнити повернення нерухомості законній власниці та надати оборудці вигляду законної.

Чоловік, якого затримали через причетнясть до афери. Фото: СБУ

Яке покарання загрожує за аферу

Поліцейські зібрали необхідні докази та домоглися через суд арешту всіх незаконно відчужених об'єктів нерухомості.

Наразі державному реєстратору, адвокату та приватному нотаріусу повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо шахрайства в особливо великих розмірах, підроблення документів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, службового підроблення та несанкціонованої зміни інформації в державних реєстрах.

Адвокату вже обрали запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 16 млн грн. Стосовно нотаріуса та державного реєстратора питання про запобіжні заходи ще вирішується. Якщо провину фігурантів доведуть у суді, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Афера в Одесі

В Одесі викрили масштабну схему шахрайства, яка працювала через мережу фейкових "кол-центрів". Зловмисники телефонували людям з-за кордону та представлялися працівниками банків, телеком-компаній або навіть правоохоронних органів. Вони переконували громадян встановлювати шкідливі програми та передавати доступ до своїх телефонів і рахунків. У результаті постраждалі втрачали гроші. Поліція з’ясувала, що організацію створили двоє мешканців Одеси. До неї входили щонайменше 13 осіб, які мали чітко розподілені ролі. Контакти жертв знаходили через рекламу в інтернеті, а всю роботу координували через спеціальні системи обліку.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі викрили шахрайську схему із заволодінням квартирою померлої жінки. Нерухомість у центрі міста оформили на вигадану особу та швидко продали. Через це спадкоємиця втратила майно і зазнала мільйонних збитків. Підозрюваному загрожує тривале ув’язнення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі викрили групу шахраїв, які виманювали гроші під виглядом продажу авто. Серед постраждалих — військовий, який втратив понад 20 тисяч гривень. Поліція встановлює інших жертв афери.