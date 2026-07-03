Три квартиры, дачи и земля: мошенники отобрали у одесситки имущество

Полицейская составляет протокол. Фото иллюстративное: ГУНП в Одесской области

В Одессе правоохранители раскрыли масштабную схему незаконного завладения недвижимостью местной жительницы. По данным следствия, государственный регистратор, адвокат и частный нотариус помогли переоформить на подконтрольные компании восемь объектов недвижимости общей стоимостью почти 18 млн грн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Мужчина, которому предъявлено подозрение. Фото: СБУ

Рейдерский захват имущества в Одессе

Среди захваченного имущества: 3 квартиры (155-280 кв. м) в пер. Каракашадзе, на ул. Базарной и Черноморской, 2 дачи на Большом Фонтане, парковочное место и 2 земельных участка.

По данным правоохранителей, преступная схема была организована еще в 2019 году. К ней, по версии следствия, были причастны государственный регистратор, адвокат, частный нотариус и другие лица.

Сначала фигуранты зарегистрировали несколько предприятий на подставных лиц. После этого, используя поддельные документы, они оформили всё так, будто владелица добровольно стала соучредителем одной из компаний и внесла в её уставный капитал всю свою недвижимость.

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Женщина, которой предъявлено подозрение. Фото: СБУ

Следующим шагом имущество переоформили уже на другое подконтрольное предприятие. После этого его разделили на отдельные объекты и продали. Все документы были оформлены так, чтобы создать впечатление, будто женщина лично подписывала договоры и соглашалась на отчуждение собственного имущества.

По информации полиции, таким образом участники схемы пытались максимально затруднить возврат недвижимости законной владелице и придать махинации вид законной.

Мужчина, задержанный за причастность к афере. Фото: СБУ

Какое наказание грозит за аферу

Полицейские собрали необходимые доказательства и добились через суд ареста всех незаконно отчужденных объектов недвижимости.

В настоящее время государственному регистратору, адвокату и частному нотариусу сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности, в мошенничестве в особо крупных размерах, подделке документов, легализации имущества, полученного преступным путем, служебном подлоге и несанкционированном изменении информации в государственных реестрах.

Адвокату уже избрана мера пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 16 млн грн. В отношении нотариуса и государственного регистратора вопрос о мерах пресечения еще решается. Если вина фигурантов будет доказана в суде, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Афера в Одессе

В Одессе раскрыли масштабную мошенническую схему, которая работала через сеть фейковых «колл-центров». Злоумышленники звонили людям из-за границы и представлялись сотрудниками банков, телекоммуникационных компаний или даже правоохранительных органов. Они убеждали граждан устанавливать вредоносные программы и предоставлять доступ к своим телефонам и счетам. В результате пострадавшие теряли деньги. Полиция выяснила, что организацию создали двое жителей Одессы. В нее входили как минимум 13 человек, у которых были четко распределены роли. Контакты жертв находили через рекламу в интернете, а всю работу координировали через специальные системы учета.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе раскрыли мошенническую схему по завладению квартирой умершей женщины. Недвижимость в центре города оформили на вымышленное лицо и быстро продали. Из-за этого наследница лишилась имущества и понесла убытки на миллионы. Подозреваемому грозит длительное лишение свободы.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе раскрыли группу мошенников, которые выманивали деньги под видом продажи автомобилей. Среди пострадавших — военнослужащий, который потерял более 20 тысяч гривен. Полиция устанавливает других жертв аферы.