Під ковдрою та іграшками: одеситка перевозила "клієнта" за кордон

Затримані "перевізники". Фото: ГУНП в Одеській області

На Одещині правоохоронці затримали 57-річну жінку, яку підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. Одного з "клієнтів" вона сховала в салоні автомобіля під ковдрою, подушками та дитячими іграшками.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ГУНП в Одеській області.

Правоохоронці складають протокол. Фото: Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України

Вартість перевозки чоловіків за кордон

За даними поліції, одеситка діяла у змові з наразі невстановленими спільниками. Через знайомих вона підшукувала чоловіків мобілізаційного віку, які хотіли незаконно виїхати до Молдови. Вартість такого "трансферу" становила 4500 доларів США.

За домовленістю жінка зустрічала "клієнта" на автозаправній станції в одному з населених пунктів Одеського району та везла його до прикордонної зони.

Маскування чоловіків у автівці

Щоб приховати чоловіка від правоохоронців, вона поклала його на підлогу салону автомобіля, а зверху замаскувала ковдрою, подушками та м'якими дитячими іграшками.

Читайте також:

Втім, доїхати до кордону їм не вдалося. У місті Роздільна після висадки пасажира та отримання 700 доларів США як частини обумовленої суми жінку затримали правоохоронці.

Гроші в машині. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання за незаконне переправлення

Слідчі повідомили їй про підозру за статтею "незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 266 тисяч гривень.

Схема виїзду чоловіків на Одещині

Раніше на Одещині викрили масштабну схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон під виглядом моряків. За час роботи схеми з України виїхали 147 чоловіків, а вартість "послуги" становила 7 300 доларів. За даними слідства, організатор залучив до схеми свого батька — директора крюінгової компанії, а також морських агентів і працівників крюінгових підприємств. Вони оформлювали військовозобов'язаним підроблені документи моряків, фіктивні трудові контракти та суднові ролі. Завдяки цим документам чоловіки залишали територію України на річкових суднах під виглядом членів екіпажу.

Новини.LIVE писали, що на Одещині 31-річний житель Одеси намагався виїхати до Румунії за підробленим посвідченням особи з інвалідністю. Його викрили у пункті пропуску Орлівка, коли він намагався перетнути кордон. Згодом сам чоловік визнав, що придбав фальшивий документ за шість тисяч доларів США.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Молдові затримали 31-річного громадянина України, який пішки перетнув кордон поза пунктом пропуску. За даними прикордонної поліції Молдови, чоловік їхав автобусом сполученням Одеса — Рені. Біля села Паланка він вийшов із транспорту та вирушив у бік державного кордону пішки. Надалі перетнув лінію розмежування поза офіційним пунктом пропуску.