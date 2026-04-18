Одесит їхав до Румунії з фальшивою інвалідністю за 6 тис. доларів

Автівки на поромній переправі. Фото ілюстративне: Ferry complex Orlivka LTD

На Одещині 31-річний житель Одеси намагався виїхати до Румунії за підробленим посвідченням особи з інвалідністю. Чоловіка викрили у пункті пропуску Орлівка, коли він намагався перетнути кордон.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на прикордонників Ізмаїльського загону.

Фальшиве посвідчення, яке одесит купив. Фото: ДПСУ

Чоловік купив собі посвідчення особи з інвалідністю

Під час перевірки документів у чоловіка виявили посвідчення особи з інвалідністю третьої групи з явними ознаками підробки. Саме цей документ він планував використати, щоб оминути чинні обмеження на виїзд чоловіків призовного віку. Після додаткової перевірки з’ясувалося, що посвідчення не видавалося жодною уповноваженою установою.

Згодом сам чоловік визнав, що придбав фальшивий документ за шість тисяч доларів США. За фактом використання підробки прикордонники передали інформацію до поліції. Йдеться про ознаки правопорушення за статтею 358 Кримінального кодексу України — підроблення та використання фальшивих документів.

Тепер одеситу загрожує штраф або обмеження волі на строк до двох років.

