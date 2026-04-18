Одессит ехал в Румынию с фальшивой инвалидностью за 6 тыс. долларов

Машины на паромной переправе. Фото иллюстративное: Паромный комплекс Orlivka LTD

В Одесской области 31-летний житель Одессы пытался выехать в Румынию по поддельному удостоверению личности с инвалидностью. Мужчину разоблачили в пункте пропуска Орловка, когда он пытался пересечь границу.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на пограничников Измаильского отряда.

Фальшивое удостоверение, которое одессит купил. Фото: ГПСУ

Мужчина купил себе удостоверение лица с инвалидностью

Во время проверки документов у мужчины обнаружили удостоверение лица с инвалидностью третьей группы с явными признаками подделки. Именно этот документ он планировал использовать, чтобы обойти действующие ограничения на выезд мужчин призывного возраста. После дополнительной проверки выяснилось, что удостоверение не выдавалось ни одним уполномоченным учреждением.

Впоследствии сам мужчина признал, что приобрел фальшивый документ за шесть тысяч долларов США. По факту использования подделки пограничники передали информацию в полицию. Речь идет о признаках правонарушения по статье 358 Уголовного кодекса Украины — подделка и использование фальшивых документов.

Теперь одесситу грозит штраф или ограничение свободы на срок до двух лет.

Ранее в Молдове задержали 31-летнего гражданина Украины, который пешком пересек границу вне пункта пропуска. Инцидент произошел вблизи Паланки, что в Одесской области. После задержания мужчина попросил убежище

Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области задержали гражданина РФ, который за деньги обещал переправить украинца в Молдову. Речь шла о незаконном пересечении приднестровского участка границы. За свои услуги организатор запросил 9600 долларов США. Задержали его в городе Раздельная во время получения всей оговоренной суммы. Правоохранители изъяли деньги и мобильный телефон.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области пограничник искал военнообязанных мужчин через популярные социальные сети и предлагал выезд за границу. Его клиентами становились те, кто за деньги хотел незаконно покинуть территорию Украины. За 3 тысячи долларов США военнослужащий обещал провести людей через государственную границу в Румынию вне официальных пунктов пропуска. Сделать это он планировал во время собственных дежурств.