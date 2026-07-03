Под одеялом и игрушками: одесситка перевозила "клиента" за границу

Задержанные "перевозчики". Фото: ГУНП в Одесской области

В Одесской области правоохранители задержали 57-летнюю женщину, которую подозревают в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу. Одного из "клиентов" она спрятала в салоне автомобиля под одеялом, подушками и детскими игрушками.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Правоохранители составляют протокол. Фото: Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины

Стоимость перевозки мужчин за границу

По данным полиции, одесситка действовала в сговоре с пока неустановленными сообщниками. Через знакомых она подбирала мужчин мобилизационного возраста, которые хотели незаконно выехать в Молдову. Стоимость такого "трансфера" составляла 4500 долларов США.

По договоренности женщина встречала "клиента" на автозаправочной станции в одном из населенных пунктов Одесского района и везла его в пограничную зону.

Маскировка мужчин в автомобиле

Чтобы скрыть мужчину от правоохранителей, она уложила его на пол салона автомобиля, а сверху замаскировала одеялом, подушками и мягкими детскими игрушками.

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Впрочем, доехать до границы им не удалось. В городе Раздельная после высадки пассажира и получения 700 долларов США в качестве части оговоренной суммы женщину задержали правоохранители.

Деньги в машине. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание за незаконную переправку

Следователи сообщили ей о подозрении по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 266 тысяч гривен.

Схема вывоза мужчин в Одесской области

Ранее в Одесской области раскрыли масштабную схему незаконной переправки военнообязанных за границу под видом моряков. За время работы схемы из Украины выехали 147 мужчин, а стоимость "услуги" составляла 7 300 долларов. По данным следствия, организатор привлек к схеме своего отца — директора крюинг-компании, а также морских агентов и сотрудников крюинг-предприятий. Они оформляли военнообязанным поддельные документы моряков, фиктивные трудовые контракты и судовые роли. Благодаря этим документам мужчины покидали территорию Украины на речных судах под видом членов экипажа.

Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области 31-летний житель Одессы пытался выехать в Румынию по поддельному удостоверению инвалида. Его разоблачили в пункте пропуска Орловка, когда он пытался пересечь границу. Впоследствии сам мужчина признал, что приобрел поддельный документ за шесть тысяч долларов США.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Молдове задержали 31-летнего гражданина Украины, который пешком пересек границу вне пункта пропуска. По данным пограничной полиции Молдовы, мужчина ехал на автобусе по маршруту Одесса — Рени. Возле села Паланка он вышел из автобуса и направился в сторону государственной границы пешком. Затем пересек линию разграничения вне официального пункта пропуска.