Поліція Одеси спростувала фейк про школяра за кермом

Підліток за кермом авто. Фото: скриншот з відео

У соцмережах поширили відео, на якому хлопець сидить за кермом Rolls-Royce в Одесі. У дописах стверджувалося, що неповнолітній нібито керував автомобілем. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на патрульну поліцію Одещини.

Підліток за кермом

Скандал розгорівся після появи в мережі відео з хлопцем за кермом дорогого автомобіля. Користувачі соцмереж почали поширювати інформацію, що неповнолітній нібито самостійно керував транспортним засобом в Одесі. Втім, у патрульній поліції спростували ці твердження. Там наголосили, що відео не підтверджує факт керування автомобілем, а поширена інформація виявилася недостовірною.

Через що зупинили авто

Як повідомили правоохоронці, під час патрулювання інспектори виявили автомобіль, припаркований на місці для людей з інвалідністю без відповідних підстав і розпізнавальних знаків. На водія склали адміністративні матеріали за порушення правил зупинки та паркування на спеціально відведених місцях. Саме під час оформлення документів біля автомобіля й стався епізод, який потрапив на відео.

Хлопець не керував машиною

За даними поліції, під час спілкування з інспекторами до автомобіля підійшов хлопчик і попросив дозволу посидіти за кермом. Водій не заперечував, після чого дитина сіла на водійське місце. Саме цей момент зафіксувала стороння людина, а відео згодом опублікували в соцмережах. У поліції підкреслили, що автомобіль у цей час був припаркований і не рухався, а неповнолітній не керував транспортним засобом.

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Правоохоронці закликали користувачів перевіряти інформацію перед поширенням та довіряти офіційним джерелам.

Попередні фейки

Варто зазначити, що за останній час це вже не перший випадок поширення неперевіреної інформації в соцмережах. Днями в пабліках так само тиражували чутки про нібито "прильоти" морських дронів РФ. Однак згодом виявилося, що це були навчання ВМС ЗСУ.

Такі фейки часто створюються навмисно. Містян вкотре закликають довіряти лише верифікованим каналам інформації та не реагувати на повідомлення з анонімних джерел.

Як повідомляли Новини.LIVE, 22 травня, на автодорозі в Подільському районі Одеської області сталася смертельна ДТП. Легковий автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Один чоловік загинув на місці, ще одного ушпиталили.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеському районі ввечері 9 травня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю одразу трьох автівок. Внаслідок аварії є загиблі та поранені люди.