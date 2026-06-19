Полиция Одессы опровергла фейк о школьнике за рулем

Подросток за рулем автомобиля. Фото: скриншот из видео

В соцсетях распространилось видео, на котором парень сидит за рулем Rolls-Royce в Одессе. В публикациях утверждалось, что автомобилем якобы управлял несовершеннолетний. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на патрульную полицию Одесской области.

Подросток за рулем

Скандал разгорелся после появления в сети видео с парнем за рулем дорогого автомобиля. Пользователи соцсетей начали распространять информацию о том, что несовершеннолетний якобы самостоятельно управлял транспортным средством в Одессе. Впрочем, в патрульной полиции опровергли эти утверждения. Там подчеркнули, что видео не подтверждает факт управления автомобилем, а распространенная информация оказалась недостоверной.

По какой причине остановили автомобиль

Как сообщили правоохранители, во время патрулирования инспекторы обнаружили автомобиль, припаркованный на месте для людей с инвалидностью без соответствующих оснований и опознавательных знаков. На водителя составили административный протокол за нарушение правил остановки и парковки на специально отведенных местах. Именно во время оформления документов возле автомобиля и произошел эпизод, который попал на видео.

Мальчик не управлял машиной

По данным полиции, во время общения с инспекторами к автомобилю подошел мальчик и попросил разрешения посидеть за рулем. Водитель не возражал, после чего ребенок сел на водительское сиденье. Именно этот момент зафиксировал посторонний человек, а видео впоследствии опубликовали в соцсетях. В полиции подчеркнули, что автомобиль в это время был припаркован и не двигался, а несовершеннолетний не управлял транспортным средством.

Читайте также:

Правоохранители призвали пользователей проверять информацию перед распространением и доверять официальным источникам.

Предыдущие фейки

Стоит отметить, что за последнее время это уже не первый случай распространения непроверенной информации в соцсетях. На днях в пабликах также тиражировали слухи о якобы «прилетах» морских дронов РФ. Однако впоследствии выяснилось, что это были учения ВМС ВСУ.

Такие фейки часто создаются намеренно. Горожан в очередной раз призывают доверять только проверенным источникам информации и не реагировать на сообщения из анонимных источников.

Как сообщали Новини.LIVE, 22 мая на автодороге в Подольском районе Одесской области произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Один мужчина погиб на месте, еще одного госпитализировали.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесском районе вечером 9 мая произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трех автомобилей. В результате аварии есть погибшие и раненые.