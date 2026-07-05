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Главная Одесса На Одесчине мопедист взорвал гранату во время проверки полицией

На Одесчине мопедист взорвал гранату во время проверки полицией

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 14:07
На Одесчине мужчина с гранатой ранил двух полицейских
Полицейский ограждает место происшествия. Фото иллюстративное: УНИАН

В Подольском районе Одесской области сегодня , 5 июля, во время проверки документов мужчина достал гранату и пригрозил её применением. Через мгновение произошел взрыв, в результате которого ранения получили двое полицейских и сам правонарушитель.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Что известно о взрыве

По предварительной информации правоохранителей, экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил водителя мопеда за нарушение Правил дорожного движения. Во время проверки документов полицейские установили, что 52-летний мужчина находится в статусе СОЧ. После этого он достал гранату и начал угрожать ее применением. Через несколько секунд раздался взрыв.

Пострадавшие полицейские

В результате взрыва ранения получили двое полицейских, а также сам мужчина, угрожавший гранатой. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего ему будет дана соответствующая правовая квалификация.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее, жителя Одесской области осудили за нападение на военных ТЦК и блокирование мобилизационной группы возле промрынка "7 километр". По материалам дела, мужчина вместе с другими участниками событий крушил служебный транспорт, бил военнослужащих и перевернул микроавтобус с людьми внутри

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Кроме этого, 15 января 2026 года по этому делу вынесли приговор еще одному мужчине, который признал вину и согласился в дальнейшем давать правдивые показания в отношении других фигурантов. Суд назначил 5 лет лишения свободы, но освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года. В течение этого времени он должен периодически появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Также Новини.LIVE писали, что 8 февраля наказание получили предпринимательница и еще один человек, которые препятствовали проведению мобилизационных мероприятий на рынке "7 километр". По материалам дела, предпринимательница вышла на проезжую часть, стала перед служебным авто и отказывалась отойти. После этого движение перекрыли и другие автомобили. К блокированию присоединились еще несколько человек, в том числе и мужчина, который получил приговор за избиение служебных машин палками и камнями, разбитие стекол, применение слезоточивого газа.

взрыв граната Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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