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Головна Одеса На Одещині мопедист підірвав гранату під час перевірки поліцією

На Одещині мопедист підірвав гранату під час перевірки поліцією

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 14:07
На Одещині чоловік із гранатою поранив двох поліцейських
Поліцейський огорожує місце події. Фото ілюстративне: УНІАН

У Подільському районі Одеської області сьогодні, 5 липня, під час перевірки документів чоловік дістав гранату та пригрозив її застосуванням. За мить стався вибух, унаслідок якого поранення отримали двоє поліцейських і сам правопорушник.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ГУНП в Одеській області.

Що відомо про вибух

За попередньою інформацією правоохоронців, екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив водія мопеда через порушення Правил дорожнього руху. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ. Після цього він дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За кілька секунд пролунав вибух.

Постраждалі поліцейські

Унаслідок вибуху поранення отримали двоє поліцейських, а також сам чоловік, який погрожував гранатою. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, після чого їй нададуть відповідну правову кваліфікацію.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше, жителя Одеської області засудили через напад на військових ТЦК та блокування мобілізаційної групи біля промринку "7 кілометр". За матеріалами справи, чоловік разом з іншими учасниками подій трощив службовий транспорт, бив військовослужбовців та перекинув мікроавтобус із людьми всередин

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Окрім цього, 15 січня 2026 року по цій справі винесли вирок ще одному чоловіку, який визнав провину та погодився надалі давати правдиві свідчення щодо інших фігурантів. Суд призначив 5 років позбавлення волі, але звільнив засудженого від відбування покарання з випробувальним терміном на 3 роки. Протягом цього часу він має періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Також Новини.LIVE писали, що 8 лютого покарання отримали підприємиця та ще один чоловік, які перешкоджали проведенню мобілізаційних заходів на ринку "7 кілометр". За матеріалами справи, підприємиця вийшла на проїжджу частину, стала перед службовим авто й відмовлялася відійти. Після цього рух перекрили й інші автомобілі. До блокування долучилися ще кілька людей, у тому числі і чоловік, який отримав вирок за побиття службових машин палицями та камінням, розбиття скла, застосування сльозогінного газу. 

вибух граната Новини Одеси
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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