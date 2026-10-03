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Главная Одесса Издевалась над приемным сыном за поведение: на Одесчине задержали женщину

Издевалась над приемным сыном за поведение: на Одесчине задержали женщину

Ua ru
3 октября 2026 13:19
На Одесчине приемную мать задержали за жестокое обращение с 7-летним сыном
Задержана женщина, издевавшаяся над сыном. Фото: ГУНП в Одесской области

В Раздельнянском районе Одесской области 42-летнюю приемную мать подозревают в истязании 7-летнего сына из-за его поведения. Мальчика и еще двух девочек, которые воспитывались в этой семье, уже переселили в патронатную семью. Женщину взяли под стражу, а правоохранители отдельно проверяют работу Службы по делам детей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Одесской области.

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Издевательства над 7-летним ребенком в Одесской области

По данным полиции, инцидент произошел в одном из населенных пунктов Раздельнянского района. 42-летняя женщина наказывала своего 7-летнего приемного сына за плохое поведение. Мальчик был не единственным ребенком, воспитывавшимся в этой семье.

С ноября 2024 года вместе с ним там жили две девочки в возрасте 11 и 13 лет. После задержания приемной матери всех троих детей переселили в патронатную семью. Их также осмотрел врач, который не обнаружил угрозы жизни и здоровью детей.

У мальчика проблемы со здоровьем

В то же время в Раздельнянской окружной прокуратуре раскрыли подробности обращения мальчиком. Там сообщили, что у ребенка диагностировано заболевание, вызывающее определенные физиологические особенности. Приемная мать знала о состоянии здоровья сына, однако неоднократно наказывала его за проявления, на которые мальчик не мог повлиять. По данным прокуратуры, женщина заставляла ребенка становиться на колени на гречку и держать руки поднятыми вверх. Также она неоднократно избивала мальчика.

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В прокуратуре добавили, что женщина вместе с мужем создала приемную семью в 2024 году. Впоследствии в эту семью были переданы трое детей: две сестры и их брат. Всех детей изъяли из семьи.

Какое наказание за избиение ребенка

Следователи квалифицировали действия женщины по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за умышленное причинение сильной физической боли или моральных страданий, в частности с целью наказания человека за его действия. В случае доказательства вины приемной матери грозит до десяти лет лишения свободы. На время расследованиясуд поместил ее под стражу.

В ходе следствия правоохранители также проверяют, как осуществлялся контроль за приемной семьей. Отдельное уголовное производство возбудили в связи с возможной служебной халатностью должностных лиц Службы по делам детей, которые отвечали за такой надзор. После установления всех обстоятельств их действиям должна быть дана правовая оценка.

Новини.LIVE сообщали, что в июне в Одесской области задержали мать, избившую пятилетнего сына рукояткой топора. Женщине сообщили о подозрении в пытках и поместили под стражу. Правоохранители также возбудили дело в связи с возможной служебной халатностью сотрудников Службы по делам детей.

Также Новини.LIVE сообщали, что в сентябре в Одесской области задержали мать и ее сожителя за изготовление порнографии с участием шестилетнего сына. По данным следствия, ребёнка привлекали к созданию запрещённых материалов. Суд отправил обоих подозреваемых под стражу.

Ранее Новини.LIVE сообщали о смерти пятилетнего мальчика в Одесской области от тяжкого ранения головы. В его убийстве правоохранители подозревают 29-летнего сожителя матери. Мужчину взяли под стражу без права освобождения под залог.

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Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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