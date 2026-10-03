На Одещині прийомну матір затримали за катування 7-річного сина

Затримана жінка, яка знущалася з сина. Фото: ГУНП в Одеській області

У Роздільнянському районі Одещини 42-річну прийомну матір підозрюють у катуванні 7-річного сина через його поведінку. Хлопчика та ще двох дівчат, які виховувалися в родині, вже перевлаштували до патронатної сім'ї. Жінку взяли під варту, а правоохоронці окремо перевіряють роботу Служби у справах дітей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на поліцію Одеської області.

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Катування 7-річної дитини на Одещині

За даними поліції, подія сталася в одному з населених пунктів Роздільнянського району. 42-річна жінка карала за поведінку свого 7-річного прийомного сина. Хлопчик був не єдиною дитиною, яка виховувалася в цій родині.

З листопада 2024 року разом із ним там жили дві дівчинки віком 11 та 13 років. Після затримання прийомної матері всіх трьох дітей перевлаштували до патронатної сім'ї. Їх також оглянув лікар, який не виявив загрози життю та здоров'ю дітей.

Хлопчик має проблеми зі здоров’ям

Водночас у Роздільнянській окружній прокуратурі розкрили деталі поводження з хлопчиком. Там повідомили, що дитина має діагноз, який спричиняє певні фізіологічні особливості. Прийомна мати знала про стан здоров'я сина, однак неодноразово карала його за прояви, на які хлопчик не міг вплинути. За даними прокуратури, жінка змушувала дитину ставати колінами на гречку та тримати руки піднятими вгору. Також вона неодноразово била хлопчика.

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У прокуратурі додали, що жінка разом із чоловіком створила прийомну сім'ю у 2024 році. Згодом до неї влаштували трьох дітей: двох сестер та їхнього брата. Усіх дітей вилучили з родини.

Яке покарання за побиття дитини

Слідчі кваліфікували дії жінки за ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за умисне заподіяння сильного фізичного болю або морального страждання, зокрема з метою покарання людини за її дії. У разі доведення вини прийомній матері загрожує до десяти років позбавлення волі. На час розслідування суд відправив її під варту.

Під час слідства правоохоронці також перевіряють, як за прийомною родиною здійснювали контроль. Окреме кримінальне провадження відкрили через можливу службову недбалість посадовців Служби у справах дітей, які відповідали за такий нагляд. Після встановлення всіх обставин їхнім діям мають надати правову оцінку.

Новини.LIVE писали, що у червні на Одещині затримали матір, яка побила п'ятирічного сина руків'ям сокири. Жінці повідомили про підозру в катуванні та взяли під варту. Правоохоронці також відкрили провадження через можливу службову недбалість працівників Служби у справах дітей.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у вересні на Одещині затримали матір та її співмешканця через виготовлення порнографії за участю шестирічного сина. За даними слідства, дитину залучали до створення заборонених матеріалів. Суд відправив обох підозрюваних під варту.

Раніше Новини.LIVE розповідали про смерть п'ятирічного хлопчика на Одещині від тяжкого поранення голови. У його вбивстві правоохоронці підозрюють 29-річного співмешканця матері. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави.