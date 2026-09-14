На Одещині затримали матір через порнографію з 6-річним сином

Затримання зловмисників. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині затримали 31-річну жінку та її співмешканця. Їх підозрюють у тому, що вони залучили 6-річного сина жінки до виготовлення дитячої порнографії. Під час обшуку правоохоронці вилучили речові докази. Обом підозрюваним суд обрав тримання під вартою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Порнографія з дитиною

За даними слідства, жінка та її 31-річний співмешканець живуть у Білгород-Дністровському районі. Вони залучали 6-річного хлопчика до створення порнографічного контенту. Про злочин правоохоронцям стало відомо від іноземних колег. Під час розслідування у їхній країні встановили факт виготовлення дитячої порнографії. Слідство привело до Одеської області.

Проведення обшуку

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання підозрюваних. Там вони знайшли та вилучили речові докази. Їх направили на експертизу. Після проведення слідчих і розшукових заходів чоловіка та жінку затримали. Їм повідомили про підозру у виготовленні та зберіганні дитячої порнографії, а також у примушуванні малолітньої дитини до участі у її створенні.

Що загрожує

Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За ч. 4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Також суд може позбавити їх права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років. Слідство у справі триває.

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Подібний випадок

Раніше в Одесі правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, якого підозрюють у вербуванні дітей для створення порнографічного контенту. За даними слідства, він знайомився з дівчатами віком від 10 до 12 років в інтернеті, обіцяв їм віртуальні подарунки, а натомість вимагав надсилати оголені фото та відео. Наразі відомо щонайменше про сімох постраждалих дітей.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі перед судом постане чоловік, якого звинувачують у багаторічному насильстві над малолітньою родичкою. Він регулярно вчиняв сексуальні злочини щодо своєї племінниці та знімав це на відео. Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду, а фігурант перебуває під вартою.

Також Новини.LIVE писали, що В Одесі 41-річного чоловіка підозрюють у страшних злочинах проти власної малолітньої племінниці. Впродовж кількох років зловмисник ґвалтував та знущався з дівчинки, а також знімав це на відео. Суд обрав йому найсуворіший запобіжний захід. За скоєне він піде за ґрати.