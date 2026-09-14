В Одесской области задержали мать за порнографию с участием 6-летнего сына

Задержание злоумышленников. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одесской области задержали 31-летнюю женщину и её сожителя. Их подозревают в том, что они вовлекли 6-летнего сына женщины в изготовление детской порнографии. Во время обыска правоохранители изъяли вещественные доказательства. Обоим подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Порнография с участием ребенка

По данным следствия, женщина и ее 31-летний сожитель проживают в Белгород-Днестровском районе. Они вовлекали 6-летнего мальчика в создание порнографического контента. О преступлении правоохранителям стало известно от иностранных коллег. В ходе расследования в их стране был установлен факт изготовления детской порнографии. Следствие привело в Одесскую область.

Проведение обыска

Правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемых. Там они обнаружили и изъяли вещественные доказательства. Их направили на экспертизу. После проведения следственных и розыскных мероприятий мужчину и женщину задержали. Им сообщили о подозрении в изготовлении и хранении детской порнографии, а также в принуждении малолетнего ребенка к участию в её создании.

Что грозит

Суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. По ч. 4 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины им может грозить до 15 лет лишения свободы. Также суд может лишить их права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Расследование по делу продолжается.

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Подобный случай

Ранее в Одессе правоохранители задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в вербовке детей для создания порнографического контента. По данным следствия, он знакомился с девочками в возрасте от 10 до 12 лет в интернете, обещал им виртуальные подарки, а взамен требовал присылать обнаженные фото и видео. На данный момент известно как минимум о семи пострадавших детях.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в многолетнем насилии над малолетней родственницей. Он регулярно совершал сексуальные преступления в отношении своей племянницы и снимал это на видео. В настоящее время обвинительный акт уже направлен в суд, а фигурант находится под стражей.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе 41-летнего мужчину подозревают в ужасных преступлениях против собственной малолетней племянницы. В течение нескольких лет злоумышленник насиловал и издевался над девочкой, а также снимал это на видео. Суд избрал ему самую строгую меру пресечения. За содеянное он отправится за решетку.