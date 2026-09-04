В Одесі чоловіка підозрюють у розбещенні дітей: що загрожує

Затримання підозрюваного. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі затримали 38-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні дітей та їх вербуванні для створення порнографії. Він знайомився з дівчатами в інтернеті та змушував їх надсилати оголені фото й відео. Відомо щонайменше про сімох постраждалих дітей віком від 10 до 12 років.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Деталі справи

За даними слідства, протягом 2024–2026 років чоловік шукав знайомства з малолітніми дівчатами в інтернеті. Під час спілкування він надсилав їм фото своїх статевих органів та порнографічні матеріали. Також чоловік обіцяв дітям віртуальні подарунки, які мали реальну матеріальну цінність. За це він вимагав фотографувати та знімати себе оголеними й надсилати йому ці матеріали.

Для примушення дітей чоловік також використовував погрози. Надалі він планував розповсюджувати отримані фото та відео.

Постраждали семеро дітей

Наразі слідчі встановили щонайменше сімох дітей, які могли постраждати від дій чоловіка. Їм від 10 до 12 років. Правоохоронці не виключають, що потерпілих може бути більше. Тому під час подальшого розслідування перевірятимуть можливу причетність чоловіка до інших епізодів.

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Що загрожує

Слідчі повідомили одеситу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Йдеться, зокрема, про вербування малолітніх з метою експлуатації, розпусні дії щодо дитини, виготовлення та розповсюдження порнографічних матеріалів, а також дії з дитячою порнографією.

Максимальне покарання за інкриміновані злочини — до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу. Слідство триває.

Насилля над дітьми

Зазначимо, раніше на Одещині викрили 29-річного чоловіка, якого підозрюють у сексуальному насильстві над двома хлопчиками віком 10 та 11 років. За даними поліції, він пропонував дітям поїздки на автомобілі, в ході яких вчиняв протиправні дії. Під час одного з таких випадків чоловік вивіз 10-річного хлопчика на околицю населеного пункту та вчинив щодо нього сексуальне насильство. Згодом він запропонував сину знайомої та його 11-річному другові поїхати купатися. Дорогою до водойми підозрюваний вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо старшого хлопчика.

Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру у сексуальному насильстві щодо дітей, зокрема вчиненому повторно. Слідчі проситимуть суд взяти його під варту без права внесення застави. За цією статтею йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

Поради батькам

Батькам варто говорити з дітьми про правила безпеки під час спілкування з незнайомцями. Варто пояснити, що не можна погоджуватися на поїздки, подарунки чи зустрічі без відома дорослих, навіть якщо людина здається знайомою або викликає довіру. Також важливо стежити за спілкуванням дитини в інтернеті та пояснити, що ніхто не має права вимагати особисті фото чи відео. Якщо хтось погрожує, шантажує або просить приховати спілкування, дитина має одразу розповісти про це батькам чи іншому дорослому, якому довіряє.

Крім того, батькам варто не сварити дитину, якщо вона розповіла про підозрілу ситуацію. Насамперед потрібно забезпечити її безпеку та звернутися до правоохоронців.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі перед судом постане чоловік, якого звинувачують у багаторічному насильстві над малолітньою родичкою. Він регулярно вчиняв сексуальні злочини щодо своєї племінниці та знімав це на відео. Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду, а фігурант перебуває під вартою.

Також Новини.LIVE писали, що В Одесі 41-річного чоловіка підозрюють у страшних злочинах проти власної малолітньої племінниці. Впродовж кількох років зловмисник ґвалтував та знущався з дівчинки, а також знімав це на відео. Суд обрав йому найсуворіший запобіжний захід. За скоєне він піде за ґрати.