В Одессе мужчину подозревают в растлении детей: что ему грозит

Задержание подозреваемого. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одессе задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в растлении детей и их вербовке для создания порнографии. Он знакомился с девочками в интернете и заставлял их присылать обнажённые фото и видео. Известно как минимум о семи пострадавших детях в возрасте от 10 до 12 лет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Одесской области.

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Детали дела

По данным следствия, в течение 2024–2026 годов мужчина искал знакомства с малолетними девочками в интернете. Во время общения он присылал им фото своих половых органов и порнографические материалы. Также мужчина обещал детям виртуальные подарки, имевшие реальную материальную ценность. За это он требовал, чтобы они фотографировали и снимали себя обнаженными и присылали ему эти материалы.

Для принуждения детей мужчина также использовал угрозы. В дальнейшем он планировал распространять полученные фото и видео.

Пострадали семеро детей

На данный момент следователи установили как минимум семерых детей, которые могли пострадать от действий мужчины. Им от 10 до 12 лет. Правоохранители не исключают, что пострадавших может быть больше. Поэтому в ходе дальнейшего расследования будет проверяться возможная причастность мужчины к другим эпизодам.

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Во время задержания у фигуранта изъяли вещественные доказательства. Их направили на экспертизу.

Что грозит

Следователи сообщили одесситу о подозрении по четырём статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет, в частности, о вербовке малолетних с целью эксплуатации, развратных действиях в отношении ребенка, изготовлении и распространении порнографических материалов, а также действиях с детской порнографией.

Максимальное наказание за инкриминируемые преступления — до 15 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Расследование продолжается.

Насилие над детьми

Отметим, что ранее в Одесской области разоблачили 29-летнего мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над двумя мальчиками в возрасте 10 и 11 лет. По данным полиции, он предлагал детям поездки на автомобиле, в ходе которых совершал противоправные действия. Во время одного из таких случаев мужчина вывез 10-летнего мальчика на окраину населенного пункта и совершил в отношении него сексуальное насилие. Впоследствии он предложил сыну знакомой и его 11-летнему другу поехать купаться. По дороге к водоему подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении старшего мальчика.

Правоохранители задержали мужчину и сообщили ему о подозрении в сексуальном насилии в отношении детей, в частности совершенном повторно. Следователи будут просить суд взять его под стражу без права внесения залога. По этой статье ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Советы родителям

Родителям следует разговаривать с детьми о правилах безопасности при общении с незнакомцами. Следует объяснить, что нельзя соглашаться на поездки, подарки или встречи без ведома взрослых, даже если человек кажется знакомым или вызывает доверие. Также важно следить за общением ребенка в интернете и объяснить, что никто не имеет права требовать личные фото или видео. Если кто-то угрожает, шантажирует или просит скрыть общение, ребенок должен сразу рассказать об этом родителям или другому взрослому, которому доверяет.

Кроме того, родителям не следует ругать ребенка, если он рассказал о подозрительной ситуации. Прежде всего нужно обеспечить его безопасность и обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в многолетнем насилии над малолетней родственницей. Он регулярно совершал сексуальные преступления в отношении своей племянницы и снимал это на видео. В настоящее время обвинительный акт уже направлен в суд, а фигурант находится под стражей.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе 41-летнего мужчину подозревают в ужасных преступлениях против собственной малолетней племянницы. В течение нескольких лет злоумышленник насиловал и издевался над девочкой, а также снимал это на видео. Суд избрал ему самую строгую меру пресечения. За содеянное он отправится за решетку.