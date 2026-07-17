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Головна Одеса На Одещині чоловік розбестив двох неповнолітніх хлопчиків

На Одещині чоловік розбестив двох неповнолітніх хлопчиків

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 10:54
Насильство над дітьми на Одещині: затримано підозрюваного
Затримання підозрюваного. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині 29-річного чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві над двома хлопчиками. Він пропонував дітям поїздки на автомобілі, під час яких вчиняв протиправні дії. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Деталі подій

Чоловік протягом кількох місяців приїжджав до своєї знайомої та допомагав їй у приватному домоволодінні. Під час одного з візитів він запропонував покатати на машині її 10-річного сина. Чоловік вивіз дитину на околицю населеного пункту і вчинив сексуальне насильство.

Через деякий час підозрюваний знову приїхав у гості та пообіцяв відвезти сина знайомої разом із його 11-річним другом купатися на водойму. Дорогою до ставка у салоні автомобіля він вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо старшого хлопчика.

Що загрожує

Поліцейські затримали фігуранта та оголосили йому підозру за статтею про сексуальне насильство щодо осіб, які не досягли 14 років, зокрема вчинене повторно. Зараз досудове розслідування триває. Слідчі клопочуть у суді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Максимальне покарання за цією статтею передбачає довічний термін.

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Подібні випадки

Це вже не перший випадок сексуального насильства над дітьми на Одещині, який розслідують правоохоронці. Раніше до суду направили справу щодо 42-річного чоловіка, який протягом семи років знущався з власної падчерки. За даними поліції, насильство розпочалося, коли дівчинці було всього десять років. Вітчим користувався моментами, коли вони залишалися наодинці, та знімав свої дії на відео. Цим компроматом він залякував дитину, щоб вона нікому не розповіла про те, що відбувається.

Під час обшуків удома в підозрюваного поліцейські знайшли та вилучили ці записи. Експертиза підтвердила, що на них зафіксовано дитячу порнографію. Коли розпочалося слідство, чоловік втік до Бельгії. Його оголосили у міжнародний розшук і у лютому повернули в Україну. Зараз обвинувачений перебуває під вартою без права застави, а його справу вже розглядає суд. За зґвалтування неповнолітньої та виготовлення порнографії йому загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі перед судом постане чоловік, якого звинувачують у багаторічному насильстві над малолітньою родичкою. Він регулярно вчиняв сексуальні злочини щодо своєї племінниці та знімав це на відео. Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду, а фігурант перебуває під вартою.

Також Новини.LIVE писали, що В Одесі 41-річного чоловіка підозрюють у страшних злочинах проти власної малолітньої племінниці. Впродовж кількох років зловмисник ґвалтував та знущався з дівчинки, а також знімав це на відео. Суд обрав йому найсуворіший запобіжний захід. За скоєне він піде за ґрати.

згвалтування Одеська область насильство
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
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