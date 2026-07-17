Насилие над детьми в Одесской области: задержан подозреваемый

Задержание подозреваемого. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одесской области 29-летнего мужчину подозревают в сексуальном насилии над двумя мальчиками. Он предлагал детям поездки на автомобиле, во время которых совершал противоправные действия. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Подробности событий

Мужчина в течение нескольких месяцев приезжал к своей знакомой и помогал ей по хозяйству. Во время одного из визитов он предложил покатать на машине её 10-летнего сына. Мужчина вывез ребёнка на окраину населённого пункта и совершил сексуальное насилие.

Через некоторое время подозреваемый снова приехал в гости и пообещал отвезти сына знакомой вместе с его 11-летним другом купаться на водоем. По дороге к пруду в салоне автомобиля он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении старшего мальчика.

Что грозит

Полицейские задержали фигуранта и объявили ему подозрение по статье о сексуальном насилии в отношении лиц, не достигших 14 лет, в частности, совершенном повторно. Сейчас продолжается досудебное расследование. Следователи ходатайствуют в суде об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности освобождения под залог. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное заключение.

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Подобные случаи

Это уже не первый случай сексуального насилия над детьми в Одесской области, который расследуют правоохранительные органы. Ранее в суд было направлено дело в отношении 42-летнего мужчины, который в течение семи лет издевался над собственной падчерицей. По данным полиции, насилие началось, когда девочке было всего десять лет. Отчим пользовался моментами, когда они оставались наедине, и снимал свои действия на видео. Этим компроматом он запугивал ребёнка, чтобы она никому не рассказала о том, что происходит.

Во время обысков в доме подозреваемого полицейские нашли и изъяли эти записи. Экспертиза подтвердила, что на них зафиксирована детская порнография. Когда началось расследование, мужчина сбежал в Бельгию. Его объявили в международный розыск и в феврале вернули в Украину. Сейчас обвиняемый находится под стражей без права залога, а его дело уже рассматривает суд. За изнасилование несовершеннолетней и изготовление порнографии ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в многолетнем насилии над малолетней родственницей. Он регулярно совершал сексуальные преступления в отношении своей племянницы и снимал это на видео. В настоящее время обвинительный акт уже направлен в суд, а фигурант находится под стражей.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе 41-летнего мужчину подозревают в ужасных преступлениях против собственной малолетней племянницы. В течение нескольких лет злоумышленник насиловал и издевался над девочкой, а также снимал это на видео. Суд избрал ему самую строгую меру пресечения. За содеянное он отправится за решетку.