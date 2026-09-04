На Одещині чоловіка підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика

Чоловік в поліції. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині 29-річному чоловікові повідомили про підозру у вбивстві п’ятирічного хлопчика. Дитина померла в лікарні після тяжкої травми голови. Смертельний постріл із пневматичної гвинтівки зробив співмешканець матері. Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Дитина померла

Кілька днів тому до поліції надійшло повідомлення від лікарів про госпіталізацію п’ятирічного хлопчика у важкому стані. За словами матері, дитина травмувалася у дворі під час гри з молодшою сестрою. Попри допомогу медиків, хлопчик помер у лікарні. Під час розтину в його голові виявили кулю для пневматичної зброї. Попередньо, саме поранення стало причиною смерті дитини.

Деталі вбивства

Під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до смерті хлопчика може бути причетний 29-річний співмешканець його матері. За даними слідства, чоловік перебував із п’ятирічним хлопчиком та трирічною донькою співмешканки на околиці села. Він стріляв із пневматичної гвинтівки, а під час стрільби спрямував зброю в бік хлопчика та вистрілив йому в голову.

Після цього чоловік привіз дітей додому. Матері хлопчика він сказав, що син нібито травмувався сам, упавши з драбини.

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Чоловіка взяли під варту

Під час огляду місця події та санкціонованого обшуку в домоволодінні родини слідчі вилучили речові докази. Серед них була пневматична гвинтівка. Зброю та інші вилучені предмети направили на експертизи. Поліцейські затримали чоловіка. Після збору необхідних доказів йому повідомили про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини.

Що загрожує

За умисне вбивство малолітньої дитини в Україні передбачено відповідальність за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожу позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Або довічне позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Суд задовольнив його та відправив чоловіка під варту без права внесення застави.

Інші вбивства

В Одесі 41-річного чоловіка підозрюють у тому, що під час сварки він побив співмешканку до смерті, після чого кілька днів залишався у квартирі з її тілом. Правоохоронці затримали чоловіка, йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі 64-річний житель Пересипського району вбив власного сина. Трагедія сталася в одній із багатоповерхівок міста. Після конфлікту чоловік завдав смертельного ножового поранення. Обвинувальний акт уже передали до суду.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі перед судом постане чоловік, якого звинувачують у багаторічному насильстві над малолітньою родичкою. Він регулярно вчиняв сексуальні злочини щодо своєї племінниці та знімав це на відео. Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду, а фігурант перебуває під вартою.