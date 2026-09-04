В Одесской области мужчину подозревают в убийстве 5-летнего мальчика

Мужчина в полиции. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одесской области 29-летнему мужчине было предъявлено подозрение в убийстве пятилетнего мальчика. Ребенок скончался в больнице после тяжелой травмы головы. Смертельный выстрел из пневматической винтовки произвел сожитель матери. В настоящее время мужчина находится под стражей без права освобождения под залог.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Ребенок скончался

Несколько дней назад в полицию поступило сообщение от врачей о госпитализации пятилетнего мальчика в тяжелом состоянии. По словам матери, ребенок получил травму во дворе во время игры с младшей сестрой. Несмотря на помощь медиков, мальчик скончался в больнице. Во время вскрытия в его голове обнаружили пулю для пневматического оружия. Предположительно, именно это ранение стало причиной смерти ребенка.

Детали убийства

В ходе первоначальных следственных действий полицейские установили, что к смерти мальчика может быть причастен 29-летний сожитель его матери. По данным следствия, мужчина находился с пятилетним мальчиком и трехлетней дочерью сожительницы на окраине села. Он стрелял из пневматической винтовки, а во время стрельбы направил оружие в сторону мальчика и выстрелил ему в голову.

После этого мужчина отвез детей домой. Матери мальчика он сказал, что сын якобы травмировался сам, упав с лестницы.

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В ходе осмотра места происшествия и санкционированного обыска в домовладении семьи следователи изъяли вещественные доказательства. Среди них была пневматическая винтовка. Оружие и другие изъятые предметы направили на экспертизу. Полицейские задержали мужчину. После сбора необходимых доказательств ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка.

Что грозит

За умышленное убийство малолетнего ребенка в Украине предусмотрена ответственность по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Или пожизненное лишение свободы с возможной конфискацией имущества.

Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения. Суд удовлетворил его и поместил мужчину под стражу без права внесения залога.

Другие убийства

В Одессе 41-летнего мужчину подозревают в том, что во время ссоры он избил сожительницу до смерти, после чего несколько дней оставался в квартире с её телом. Правоохранители задержали мужчину, ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе 64-летний житель Пересыпского района убил собственного сына. Трагедия произошла в одном из многоэтажных домов города. После конфликта мужчина нанес смертельное ножевое ранение. Обвинительный акт уже передан в суд.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в многолетнем насилии над малолетней родственницей. Он регулярно совершал сексуальные преступления в отношении своей племянницы и снимал это на видео. В настоящее время обвинительный акт уже направлен в суд, а фигурант находится под стражей.