Полицейская в кабинете. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одессе будут судить двух юношей, которые в июле жестоко издевались над бездомным. Нападавшие избивали мужчину руками, ногами и ножом, оскорбляли и унижали его, а младший из них снимал всё на телефон. Впоследствии видео опубликовали в мессенджере. Теперь обоим грозит длительное лишение свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Издевательства над бездомным

Инцидент произошел ночью в июле в Хаджибейском районе Одессы. По данным следствия, двое друзей употребляли алкоголь недалеко от заброшенного здания, где увидели бездомного. Ребята решили поиздеваться над мужчиной. Они избивали его руками, ногами и ножом, оскорбляли и унижали. Младший из юношей снимал всё на камеру мобильного телефона. Издевательства длились более получаса, после чего нападавшие ушли.

Впоследствии один из парней опубликовал видео на своём канале в популярном мессенджере. Запись увидела подписчица и сообщила о ней в полицию.

Какие травмы получил пострадавший

Правоохранители разыскали мужчину и установили личности причастных к преступлению. Эксперты обнаружили у потерпевшего ссадины на голове и лице, а также резаные раны на конечностях, предплечьях и пояснице. Повреждения отнесли к категории легких, однако они причинили мужчине сильную физическую боль и страдания. Кроме того, он подвергся психологическому насилию, унижению чести и достоинства, а также запугиванию.

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Один из подозреваемых — безработный житель Одессы, другой — ученик местного колледжа родом из Раздельнянского района. Экспертиза подтвердила, что опубликованная запись содержит сцены, пропагандирующие культ насилия и жестокости.

Какое наказание грозит

Обоим юношам предъявили обвинение в пытках, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Младшего дополнительно обвиняют в изготовлении, хранении и распространении видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость. По ходатайству следствия суд избрал обоим меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог. Обвинительный акт уже направлен в суд. Максимальное наказание за инкриминируемые преступления — до десяти лет лишения свободы.

Пытки детей в Одесской области

В Одесской области трое членов приемной семьи подозреваются в пытках 7-летнего мальчика. По данным следствия, 42-летняя женщина, ее 46-летний муж и 19-летний сын избивали и унижали ребенка, используя это в качестве наказания. Суд поместил женщину под стражу, а мужчинам назначил круглосуточный домашний арест. В этой семье также воспитывались две девочки в возрасте 11 и 13 лет. После осмотра врачей всех троих детей передали в патронатную семью.

Всем троим взрослым инкриминируют пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц. По этой статье им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Отдельно правоохранители расследуют возможную служебную халатность лиц, ответственных за социальную защиту детей.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе 64-летний житель Пересыпского района убил собственного сына. Трагедия произошла в одном из многоэтажных домов города. После конфликта мужчина нанес смертельное ножевое ранение. Обвинительный акт уже передан в суд.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области правоохранители задержали 36-летнюю женщину, которую подозревают в истязании пятилетнего сына. По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она избила ребенка руками и деревянной рукояткой от топора.