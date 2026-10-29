Поліцейська в кабінеті. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі судитимуть двох юнаків, які в липні жорстоко знущалися з безхатька. Нападники били чоловіка руками, ногами та ножем, ображали й принижували його, а молодший із них знімав усе на телефон. Згодом відео опублікували в месенджері. Тепер обом загрожує тривале ув’язнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Реклама

Знущання над безхатьком

Подія сталася вночі в липні в Хаджибейському районі Одеси. За даними слідства, двоє приятелів вживали алкоголь неподалік закинутої споруди, де побачили безхатька. Хлопці вирішили познущатися з чоловіка. Вони били його руками, ногами та ножем, ображали й принижували. Молодший із юнаків знімав усе на камеру мобільного телефона. Знущання тривали понад пів години, після чого нападники пішли.

Згодом один із хлопців опублікував відео на своєму каналі в популярному месенджері. Запис побачила підписниця та повідомила про нього поліцію.

Які травми отримав потерпілий

Правоохоронці розшукали чоловіка та встановили особи причетних до злочину. Експерти виявили в потерпілого садна на голові й обличчі, а також різані рани на кінцівках, передпліччі та попереку. Ушкодження віднесли до категорії легких, однак вони спричинили чоловікові сильний фізичний біль і страждання. Крім того, він зазнав психологічного насильства, приниження честі й гідності та залякування.

Читайте також:

Один із підозрюваних — безробітний житель Одеси, інший — учень місцевого коледжу родом із Роздільнянського району. Експертиза підтвердила, що опублікований запис містить сцени, які пропагують культ насильства та жорстокості.

Яке покарання загрожує

Обом юнакам висунули обвинувачення в катуванні, вчиненому групою осіб за попередньою змовою. Молодшого додатково обвинувачують у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні відеопродукції, яка пропагує насильство й жорстокість. За клопотанням слідства суд обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Максимальне покарання за інкриміновані злочини — до десяти років позбавлення волі.

Катування дітей на Одещині

На Одещині трьох членів прийомної родини підозрюють у катуванні 7-річного хлопчика. За даними слідства, 42-річна жінка, її 46-річний чоловік та 19-річний син били й принижували дитину, використовуючи це як покарання. Суд відправив жінку під варту, а чоловікам призначив цілодобовий домашній арешт. У цій родині також виховувалися дві дівчинки віком 11 та 13 років. Після огляду лікарів усіх трьох дітей передали до патронатної сім’ї.

Усім трьом дорослим інкримінують катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб. За цією статтею їм загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Окремо правоохоронці розслідують можливу службову недбалість осіб, відповідальних за соціальний захист дітей.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі 64-річний житель Пересипського району вбив власного сина. Трагедія сталася в одній із багатоповерхівок міста. Після конфлікту чоловік завдав смертельного ножового поранення. Обвинувальний акт уже передали до суду.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині правоохоронці затримали 36-річну жінку, яку підозрюють у катуванні п'ятирічного сина. За даними слідства, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вона побила дитину руками та дерев'яним руків'ям від сокири.