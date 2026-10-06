На Одещині трьом членам родини оголосили підозру в катуванні

Поліцейські біля авто. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині трьом членам прийомної родини повідомили про підозру у катуванні 7-річного хлопчика. Дитину били та принижували, використовуючи це як покарання. Суд обрав підозрюваним різні запобіжні заходи. Інших двох дітей із родини після огляду лікарів передали до патронатної сім’ї.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Що відомо

Подія сталася в одному з населених пунктів Роздільнянського району. За даними слідства, 42-річна жінка, її 46-річний чоловік та їхній 19-річний син били й принижували 7-річного прийомного хлопчика. Таким чином дорослі, за версією слідства, карали дитину.

У прийомній родині з листопада 2024 року також виховувалися дві дівчинки — 11 та 13 років. Після огляду лікарів усіх трьох дітей перевлаштували до патронатної сім’ї.

Підозра членам родини

Наприкінці минулого тижня слідчі повідомили про підозру прийомній матері, а згодом — її чоловіку та сину. Їм інкримінують катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб. За ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України, за цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

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Окреме провадження

Також слідчі розпочали провадження за фактом можливого неналежного виконання службових обов’язків особами, відповідальними за соціальний захист дітей. Провадження відкрили за ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість. Під час розслідування правоохоронці мають надати правову оцінку діям відповідних службових осіб.

Порнографія з дитиною

Зазначимо, раніше, на Одещині правоохоронці затримали 31-річну жінку та її співмешканця. За даними слідства, вони залучили 6-річного сина жінки до створення дитячої порнографії. Під час обшуку за місцем їхнього проживання поліцейські вилучили речові докази, які направили на експертизу. Про злочин правоохоронцям стало відомо від іноземних колег, які під час розслідування у своїй країні встановили факт виготовлення такого контенту. Слідчі дії привели правоохоронців до Одеської області.

Обом затриманим повідомили про підозру у виготовленні та зберіганні дитячої порнографії, а також примушуванні малолітньої дитини до участі в її створенні. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За ч. 4 ст. 301-1 КК України підозрюваним може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі 64-річний житель Пересипського району вбив власного сина. Трагедія сталася в одній із багатоповерхівок міста. Після конфлікту чоловік завдав смертельного ножового поранення. Обвинувальний акт уже передали до суду.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі перед судом постане чоловік, якого звинувачують у багаторічному насильстві над малолітньою родичкою. Він регулярно вчиняв сексуальні злочини щодо своєї племінниці та знімав це на відео. Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду, а фігурант перебуває під вартою.