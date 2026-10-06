В Одесской области трем членам семьи предъявили подозрение в пытках

Полицейские возле автомобиля. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одесской области трем членам приемной семьи было предъявлено подозрение в истязании 7-летнего мальчика. Ребёнка избивали и унижали, используя это в качестве наказания. Суд избрал подозреваемым различные меры пресечения. Двоих других детей из этой семьи после осмотра врачей передали в патронатную семью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Что известно

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Раздельнянского района. По данным следствия, 42-летняя женщина, её 46-летний муж и их 19-летний сын избивали и унижали 7-летнего приёмного мальчика. Таким образом взрослые, по версии следствия, наказывали ребёнка.

В приемной семье с ноября 2024 года также воспитывались две девочки — 11 и 13 лет. После осмотра врачей всех троих детей переселили в патронатную семью.

Подозрение в адрес членов семьи

В конце прошлой недели следователи сообщили о подозрении приемной матери, а впоследствии — её мужу и сыну. Им инкриминируют пытки, совершённые по предварительному сговору группой лиц. Согласно ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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Отдельное производство

Также следователи начали производство по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей лицами, ответственными за социальную защиту детей. Производство возбуждено по ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность. В ходе расследования правоохранители должны дать правовую оценку действиям соответствующих должностных лиц.

Порнография с участием ребенка

Отметим, что ранее в Одесской области правоохранители задержали 31-летнюю женщину и её сожителя. По данным следствия, они вовлекли 6-летнего сына женщины в создание детской порнографии. В ходе обыска по месту их проживания полицейские изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. О преступлении правоохранителям стало известно от иностранных коллег, которые в ходе расследования в своей стране установили факт изготовления такого контента. Следственные действия привели правоохранителей в Одесскую область.

Обоим задержанным сообщили о подозрении в изготовлении и хранении детской порнографии, а также в принуждении малолетнего ребенка к участию в её создании. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. По ч. 4 ст. 301-1 УК Украины подозреваемым может грозить до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе 64-летний житель Пересыпского района убил собственного сына. Трагедия произошла в одном из многоэтажных домов города. После конфликта мужчина нанес смертельное ножевое ранение. Обвинительный акт уже передан в суд.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в многолетнем насилии над малолетней родственницей. Он регулярно совершал сексуальные преступления в отношении своей племянницы и снимал это на видео. В настоящее время обвинительный акт уже направлен в суд, а фигурант находится под стражей.