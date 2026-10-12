Смерть немовляти на Одещині: посадовиці оголосили підозру

Поліцкйська в кабінеті. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині після смерті 28-денного немовляти підозру отримала начальниця служби у справах дітей. Вона знала про небезпеку для чотирьох малюків у родині, але не організувала необхідної допомоги. Раніше до суду вже передали справу матері хлопчика. Посадовиці загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області, передає Новини.LIVE.

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Смерть немовляти

У квітні цього року в Білгород-Дністровській міській лікарні помер хлопчик, якому було лише 28 днів. Причиною смерті стала білково-енергетична недостатність, тобто критичне виснаження організму через нестачу поживних речовин.

Немовля жило разом із 23-річною матір'ю та трьома старшими братами віком один, два і чотири роки. Родина перебувала на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Правоохоронці неодноразово звертали увагу на неналежні умови проживання дітей. У 2024 та 2025 роках на матір складали адміністративні матеріали за невиконання батьківських обов'язків.

Слідство встановило, що жінка неналежно годувала новонародженого сина. Попри помітне виснаження та погіршення його здоров'я, вона не звернулася до лікарів і не повідомила соціальні служби. У серпні матері висунули обвинувачення, а матеріали справи вже передали до суду.

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Бездіяльність посадовиці

Під час розслідування поліцейські також перевірили дії посадовців, які мали захищати дітей. За версією слідства, начальниця місцевої служби у справах дітей знала, що мати не забезпечує належного догляду за чотирма синами. Вона також була обізнана про реальну загрозу їхньому життю та здоров'ю.

Посадовиця мала організувати перевірку умов проживання родини разом із соціальними працівниками та поліцією. Крім того, необхідно було тимчасово влаштувати хлопчиків до сім'ї патронатного вихователя, поки мати долатиме складні життєві обставини.

Однак, за даними правоохоронців, керівниця служби обмежилася лише розмовою з жінкою. Жодних необхідних заходів для захисту дітей вона не організувала. Слідчі вважають, що така бездіяльність призвела до того, що новонароджений залишився без належного харчування, догляду та своєчасного медичного спостереження. Стан хлопчика поступово погіршувався, а критичне виснаження зрештою призвело до його смерті.

Що загрожує

Начальниці служби у справах дітей повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель людини. Її дії кваліфікували за частиною 3 статті 367 Кримінального кодексу України. Якщо провину жінки доведуть у суді, їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Також вона може втратити право обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від роботи.

Катування дитини

Раніше, на Одещині трьом членам прийомної родини повідомили про підозру в катуванні 7-річного хлопчика. За даними слідства, дитину били та принижували, використовуючи це як покарання. Суд обрав підозрюваним різні запобіжні заходи: жінку взяли під варту, а її чоловіку та 19-річному сину призначили цілодобовий домашній арешт.

Інших двох дітей, які виховувалися в цій родині, після огляду лікарів передали до патронатної сім’ї. Також правоохоронці розслідують можливу службову недбалість осіб, відповідальних за соціальний захист дітей. Їхнім діям мають надати правову оцінку в межах окремого кримінального провадження.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі 64-річний житель Пересипського району вбив власного сина. Трагедія сталася в одній із багатоповерхівок міста. Після конфлікту чоловік завдав смертельного ножового поранення. Обвинувальний акт уже передали до суду.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині 29-річному чоловікові повідомили про підозру у вбивстві п’ятирічного хлопчика. Дитина померла в лікарні після тяжкої травми голови. Смертельний постріл із пневматичної гвинтівки зробив співмешканець матері. Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.