Смерть младенца в Одесской области: чиновницам предъявили подозрение

Полицейская в кабинете. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одесской области после смерти 28-дневного младенца подозрение было выдвинуто начальнице службы по делам детей. Она знала об опасности, угрожавшей четырем малышам в этой семье, но не организовала необходимую помощь. Ранее в суд уже было передано дело матери мальчика. Чиновнице грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области, передает Новини.LIVE.

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Смерть младенца

В апреле этого года в Белгород-Днестровской городской больнице скончался мальчик, которому было всего 28 дней. Причиной смерти стала белково-энергетическая недостаточность, то есть критическое истощение организма из-за недостатка питательных веществ.

Младенец жил вместе с 23-летней матерью и тремя старшими братьями в возрасте одного, двух и четырех лет. Семья состояла на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Правоохранители неоднократно обращали внимание на ненадлежащие условия проживания детей. В 2024 и 2025 годах в отношении матери составлялись административные материалы за неисполнение родительских обязанностей.

Следствие установило, что женщина ненадлежащим образом кормила новорождённого сына. Несмотря на заметное истощение и ухудшение его здоровья, она не обратилась к врачам и не сообщила в социальные службы. В августе матери предъявили обвинение, а материалы дела уже переданы в суд.

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Бездействие должностного лица

В ходе расследования полицейские также проверили действия должностных лиц, которые должны были защищать детей. По версии следствия, начальница местной службы по делам детей знала, что мать не обеспечивает надлежащего ухода за четырьмя сыновьями. Она также была осведомлена о реальной угрозе их жизни и здоровью.

Чиновница должна была организовать проверку условий проживания семьи совместно с социальными работниками и полицией. Кроме того, необходимо было временно разместить мальчиков в семье патронатного воспитателя, пока мать будет преодолевать сложные жизненные обстоятельства.

Однако, по данным правоохранителей, руководительница службы ограничилась лишь разговором с женщиной. Никаких необходимых мер по защите детей она не организовала. Следователи считают, что такая бездеятельность привела к тому, что новорожденный остался без надлежащего питания, ухода и своевременного медицинского наблюдения. Состояние мальчика постепенно ухудшалось, а критическое истощение в конечном итоге привело к его смерти.

Что грозит

Начальнице службы по делам детей сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель человека. Ее действия квалифицировали по части 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины. Если вина женщины будет доказана в суде, ей грозит до восьми лет лишения свободы. Также она может лишиться права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении её от работы.

Пытки ребенка

Ранее в Одесской области трем членам приемной семьи сообщили о подозрении в пытках 7-летнего мальчика. По данным следствия, ребенка избивали и унижали, используя это в качестве наказания. Суд избрал подозреваемым различные меры пресечения: женщину взяли под стражу, а её мужу и 19-летнему сыну назначили круглосуточный домашний арест.

Двух других детей, воспитывавшихся в этой семье, после осмотра врачей передали в патронатную семью. Также правоохранители расследуют возможную служебную халатность лиц, ответственных за социальную защиту детей. Их действиям должна быть дана правовая оценка в рамках отдельного уголовного производства.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе 64-летний житель Пересыпского района убил собственного сына. Трагедия произошла в одном из многоэтажных домов города. После конфликта мужчина нанес смертельное ножевое ранение. Обвинительный акт уже передан в суд.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области 29-летнему мужчине сообщили о подозрении в убийстве пятилетнего мальчика. Ребёнок скончался в больнице после тяжкой травмы головы. Смертельный выстрел из пневматической винтовки произвёл сожитель матери. В настоящее время мужчина находится под стражей без права освобождения под залог.