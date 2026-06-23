Одесский СИЗО: заключенному предъявлено подозрение в пытках

Задержанный мужчина. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одесском следственном изоляторе расследуется дело о жестоких издевательствах над заключенным. Один из заключенных унижал и избивал своего сокамерника, а также заставлял его совершать унизительные действия. Все это фигурант якобы снимал на видео. Теперь мужчине грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Одесской области.

Унижение в камере

По версии следствия, в конце мая в одном из помещений Одесского следственного изолятора 45-летний мужчина, находившийся под стражей по подозрению в разбойном нападении, начал издеваться над вновь прибывшим 50-летним сокамерником.

Правоохранители установили, что фигурант конфликта начал его умышленно. После этого он избивал потерпевшего, унижал его и заставлял выполнять унизительные приказы. В частности, мужчину ставили на колени и заставляли переносить тапочки в зубах.

Что грозит

Следствие также выяснило, что подозреваемый фиксировал свои действия на видео. После сбора доказательств ему сообщили о подозрении по статье о пытках. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств происшествия. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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Потерпевший по делу

Стоит отметить, что потерпевшим по делу об издевательствах в Одесском СИЗО оказался один из сотрудников районного ТЦК, которого ранее задержали вместе с восемью сообщниками по подозрению в пытках и незаконном удержании мужчин. По данным ГБР, в группу входили шесть должностных лиц ТЦК и трое представителей общественной организации. Следствие считает, что они силой доставляли военнообязанных в центр комплектования, незаконно удерживали их, избивали и запугивали. Также правоохранители сообщали о зафиксированных фактах сексуального насилия над потерпевшими.

Именно после задержания одного из фигурантов этого дела в соцсетях появилось видео из Одесского СИЗО, на котором мужчину заставляют ползать по полу и переносить тапочки в зубах. По предварительным данным, на записи запечатлен тот самый сотрудник ТЦК. После огласки Государственное бюро расследований начало проверку обстоятельств инцидента в изоляторе. Руководство учреждения отстранено от исполнения обязанностей на время служебного расследования.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе завершили расследование в отношении пяти человек, подозреваемых в вымогательстве денег у военнообязанных за решение мобилизационных вопросов. Среди обвиняемых — трое сотрудников районного ТЦК и СП, а также руководитель и член общественной организации.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесском СИЗО действовала преступная группа, которая обложила данью содержащихся под стражей. Её возглавлял "положенец" «вора в законе». Участникам грозит суровое наказание.