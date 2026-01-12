Стоимость валюты в Украине 2026 - что ожидать

Человек кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE

После сложного и противоречивого 2025 года экономические ожидания украинцев остаются сдержанными. Прогнозируемый ранее рост ВВП на уровне 5% так и не стал реальностью, ведь война продолжила определять как политические, так и финансовые процессы. В то же время сам факт экономической стабильности в условиях полномасштабной агрессии эксперты называют ключевым достижением года. Украина не только удержала макрофинансовое равновесие, но и адаптировалась к жизни в условиях затяжной войны.

Об опыте украинской экономики в период полномасштабного вторжения, риске инфляции и какой прогнозируют курс доллара в 2026 году журналисты Новини.LIVE поговорили с экономистом Олегом Рубелем.

Экономическая перспектива Украины

Украинский опыт, по оценкам экспертов, уже имеет значение не только для нас, но и для всего европейского континента. Именно поэтому международная поддержка не только сохраняется, но и приобретает системный характер. Финансирование постепенно переходит от экстренного режима к стратегическому планированию. Украина все чаще рассматривается партнерами как долгосрочный проект трансформации. И 2026 год в этом процессе может стать переломным.

"На сегодня экономическая ситуация складывается так, что Европейский Союз соглашается напрямую финансировать бюджетные расходы Украины. Те около 90 миллиардов евро, которые легли в бюджет на этот год, — это уже не бюджет выживания. Это бюджет укрепления и глубокой трансформации, которая придется именно на 2026-2027 годы", — отмечает экономист Олег Рубель.

Экономист Олег Рубель о перспективах Украины. Фото: Новини.LIVE

Отдельным направлением этой трансформации становится инвестиция в человеческий капитал. Впервые за годы независимости образование и наука рассматриваются не как второстепенные статьи расходов, а как стратегический ресурс. Государство декларирует готовность менять структуру экономики, делая ставку на интеллектуальный потенциал. Поддержка западных партнеров в этом вопросе уже имеет конкретные финансовые механизмы. Это создает основу для долгосрочного развития даже в военных условиях.

"Министерство образования и науки заявило, что к 2027 году доля образования и науки в ВВП может вырасти до 1%. Это серьезный скачок с нынешних 0,37%. Для этого есть и финансирование, и политическая воля партнеров, ведь Украина сегодня — не только военный, но и интеллектуальный фронтир Европы", — объясняет эксперт.

Министерство образования и науки Украины. Фото: wikipedia

Параллельно с государственной политикой активную роль играет частный сектор. Украинский бизнес и инновационная среда постепенно переориентируются на военные и послевоенные потребности. Привлечение внутренних ресурсов и внешнего капитала рассматривается как ключ к экономической устойчивости.

"Мы работаем с несколькими сценариями — прогноз А, прогноз Б и прогноз С. Наиболее вероятный предполагает относительную политическую стабильность, даже если состоятся выборы. При наличии стабилизационных фондов это позволит удерживать курс доллара в пределах 45-50 гривен и сбалансировать расходы на оборону и социальную сферу", — отмечает экономист.

Эмблема "Сделано в Украине". Фото: Телеграм / Юлия Свириденко

В базовом сценарии 2026 год может принести минимальный, но положительный экономический рост. Даже при условии продолжения боевых действий специалисты говорят о росте ВВП минимум на 2%. В случае приостановления активной фазы войны потенциал экономики существенно возрастает. Восстановление логистики и сбыта продукции способно дать удвоение темпов развития. Именно эти факторы и будут определять реальный экономический результат года.

Инфляция в Украине

Одним из ключевых вызовов для Украины в 2026 году остается инфляция. Она тесно связана не только с денежно-кредитной политикой, но и со структурными проблемами рынка труда. Вопросы занятости, миграции и налогового регулирования все сильнее влияют на внутренний спрос. Значительная часть украинцев работает за границей, но вместе с тем остается экономически связанной с Украиной. Именно поэтому государство должно адаптировать институциональные механизмы к новым реалиям.

"Первый ключевой вопрос — это инфляция. Второе — это рабочие места. Мы должны либерализовать возможности, которые позволяли бы украинцам работать на экономику Украины, даже находясь за рубежом. Для этого нужны технические и технологические решения, а также урегулирование вопроса двойного налогообложения, чтобы люди могли экономить и не терять мотивацию сотрудничать с государством", — отмечает экономист Олег Рубель.

Купюры денег на столе. Фото: Новини.LIVE

Фундаментальным фактором, который продолжает давить на цены, остается логистика. Несмотря на частичную адаптацию экономики, транспортные и торговые ограничения создают дополнительные расходы для бизнеса. Украина оказалась в промежуточном состоянии между внутренним рынком и европейскими правилами игры. Потеря части льгот и одновременно жесткие требования ЕС формируют новые барьеры для экспорта и производства. Все это напрямую отражается на себестоимости товаров и конечных ценах для потребителя.

"Главный вызов на сегодня — это логистика. Мы еще не являемся членами ЕС, но те льготы, которые действовали ранее для промышленного и транспортного бизнеса, постепенно сворачиваются. В то же время экологические и "зеленые" требования Европейского Союза частично закрывают нам рынки. Это серьезный риск и системный вызов для украинской экономики", — отмечает эксперт.

Флаги Европейского союза. фото: REUTERS

Несмотря на это, государство сейчас имеет инструменты для сдерживания инфляционных процессов. Резервные фонды, сформированные благодаря валютным поступлениям и международной помощи, остаются важным стабилизационным фактором. В то же время эксперт предостерегает: полностью избежать роста цен не удастся. Продовольственная инфляция уже стала глобальным явлением и не обходит стороной даже экономически стабильные страны Европы. Украинская ситуация здесь в значительной степени зависит не от внутренних решений, а от внешних логистических цепей.

Курс доллара в 2026 году

Что касается валютного вопроса, который традиционно волнует украинцев. По прогнозам специалиста, в 2026 году курс доллара будет колебаться в пределах запланированных показателей. Возможны сезонные колебания, связанные с импортом, праздниками и общей динамикой мировой экономики. В то же время перспективы восстановления Украины уже формируют интерес со стороны иностранных инвесторов. Это может стать дополнительным фактором стабилизации.

"Даже при прогнозе 45 гривен за доллар возможны колебания до 50, но они будут иметь сезонный и временный характер. В условиях даже частичного улучшения ситуации с безопасностью Украина будет очень активно отстраиваться, и европейские инвесторы первыми заходят в эти проекты", — отмечает экономист.

Мужчина проходит возле обмена валют. Фото: Новини.LIVE

В долгосрочной перспективе важную роль будет играть трансформация логистической инфраструктуры, в частности на юге Украины. Порты, лиманы и транспортные узлы могут стать драйверами экономического роста после войны. При условии грамотного управления эти объекты способны превратиться не только в логистические центры, но и в источник стабильных доходов для регионов. Именно такое стратегическое мышление, по мнению эксперта, должно определять экономическую политику ближайших лет.

